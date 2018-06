Rosenberg: Za svůj největší úspěch považuji narození syna

ODPOVĚDI ROBERTA ROSENBERGA NAJDETE ZDE

Nemoc se podle Roberta Rosenberga rozšířila hlavně kvůli falšovaným zdravotním osvědčením. "Většinou to pornoherci falšujou, protože potřebují nutně rychle vydělat peníze a bohužel některé agentury je v tom podporují, takže je velmi těžké je dohledávat. Nyní ale pro agentury existují on-line weby z jednotlivých klinik, tam to zfalšovat nejde," uvedl v on-line rozhovoru.

"Problém ale je, že to je spíše mezi lidma, kteří se zabývají escorty a prostitucí, kde to bude těžko někdo odhalovat," dodal Rosenberg, který do redakce iDNES.cz dorazil s třítýdenním synem Forrestem, manželkou Žanetou, její maminkou i třináctiletým švagrem.

Robert se nevyhýbal žádným otázkám a rád se pochlubil svými pracovními i soukromými rekordy. "V práci jsem měl nejvíc 43 žen, v soukromí 16. Ale byli jsme na to tři chlapi. Jinak já sám jsem byl v soukromí nejvíc s dvanácti," odpověděl například.

A co považuje za svůj největší úspěch? "Svůj osobní úspěch asi narození syna, a můj pracovní úspěch asi to, že více jak šest let jsem stále mezi deseti nejlepšími herci na světě."

Nejznámější český pornoherec a držitel několika pornooscarů Robert Rosenberg (1975) má na kontě přes dva a půl tisíce filmů, přičemž se netají tím, že jeho náručí prošlo na čtyři tisíce žen. Jeho agentura, kterou vede společně s manželkou Žanetou, stojí mimochodem i za pornoverzí pořadu Výměna manželek. - více zde

Trutnovský rodák má výuční list automechanika, před rozjezdem své pornokariéry se živil i jako model či tanečník v klubu Radost, aktivně boxoval za SKP Hradec Králové, kromě boxu mezi jeho velké koníčky patří i silné motorky.

Leccos se povídá i o rozměrech jeho "pracovního nářadí". "Tak myslím si, že o něm koluje hodně různých zvěstí. Příroda mi nadělila 24,5 cm. Nepoužívám žádné přípravky na erekci. Prostě jsem jeden z mála nadsamců," říká Rosenberg.