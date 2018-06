Rosenberg: vzdal se dalšího Oscara kvůli roli ve filmu!

Smlouvu na roli v bláznivé komedii Milana Šteindlera s názvem O život podepsal už před rokem. Pouhé tři natáčecí dny, které v něm má, vyšly právě na tento víkend. Zamluvené letenky do Curychu, kde se jako na potvoru ve stejném termínu koná velký erotický festival a kde byl nominovaný na Oscara za roli v jistém porno filmu, musel odvolat.

"Štve mě to, ale nedá se dělat. Neřeším to. Tady mám povinnosti, tak je musím splnit," říká Rosenberg. V komedii hraje jak jinak než pornoherce. Jeho role se konkrétně jmenuje ´dobrácký pornoherec R.R.´Na scénář se Rosenberg podíval až těsně před příchodem na plac, o něco dříve ale musel podstoupit kostýmní zkoušku. "Budu za největšího debila, na sobě mám tanga s tematikou americké vlajky."

Ve Šteindlerově filmu, který se v těchto dnech začíná točit a který přijde do kin příští rok, hraje jednu z hlavních rolí Vojta Kotek. A o co v něm ve zkratce jde? „Michal (Vojta Kotek) oslavuje se svými spolužáky na chatě za Prahou. Řízením osudu tam zbude sám s dívkou Zitou, kterou vidí prvně v životě. A stane se jim tam nehoda – no, spíše lapálie, takže pod časovým tlakem spěchají zpět do města a příroda jim klade nejednu překážku,“ prozrazuje příběh filmu režisér Milan Šteindler a dodává: „Romantický víkend se tak zvolna mění v nechtěnou parodii akčního filmu, ve kterém jde sice „o život“, ale poněkud jinak, než jsme zvyklí.“