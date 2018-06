Rosenberg v pořadu Na skok: Bachařky nejsou žádné sexbomby

Robert Rosenberg se hned v úvodu zmínil o svých nedávných třiatřicátých narozeninách, které ale z finančních důvodů nemohl oslavit, mluvil o své druhé rodině - motorkářích, kteří za něj složili část kauce, divákům podrobně popsal přísný režim ve vazbě, svěřil se s tím, že mu prvních pár týdnů vůbec nechyběl sex, a také připomněl, že o svém pobytu za mřížemi plánuje vydat knihu.

Moderátorku zajímalo, zda Roberta vězení náhodou neinspirovalo také k natočení pornofilmu. "Nic takového rozhodně točit nebudu, protože tam žádný sexbomby jako bachařky nejsou, i když jedna tam byla docela hezká," řekl Rosenberg. "Byla by to zkrátka slátanina a já si přitom stavím na tom, že většina mých projektů je spíš reality show," vysvětlil pornoherec a producent, který do budoucna plánuje malou změnu ve své profesi.

"Víc se teď budu věnovat kariéře producenta a budu se snažit dostat někam jinam, zkusím studovat třeba kameru a budu si dál rozšiřovat obzory," uvedl Rosenberg a dodal: "Přece jenom taky stárnu a nebudu pro lidi tak fyzicky přitažlivej, zůstanu v byznysu, ale spíš v pozadí."

Jak se ve vězení slaví Vánoce, přišel o nějaké kamarády a proč by nechtěl utéct do zahraničí? Podívejte se na video.