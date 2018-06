Rosenberg si ve vězení pochoval syna a plakal dojetím

"Samozřejmě se to neobešlo bez slz, Robert je hodně citlivej a měl velkou radost, že malého vidí," řekla bezprostředně po návštěvě Janette Rosenberg. Synka si prý choval a vyptával se na to, jak prospívá, co všechno už umí, jestli zlobí, nebo je to pořád stejně hodné dítě, jak si ho pamatuje z prvních dvou měsíců jeho života.

"Forrest mu předvedl, jak se směje nahlas, což ještě Robert nezná. Byl celou návštěvu naprosto v pohodě, až jsem se divila. Trochu jsem se bála, aby se Roberta nebál kvůli tomu, jak vypadá. Na protest se ve vězení totiž nestříhá a neholí a i já sama jsem se ho poprvé trochu lekla."

Radost měl Rosenberg i z doutníků, které mu jeho žena mimo jiné přinesla. On ji ovšem také překvapil. Nezapomněl totiž na svátek všech zamilovaných, na sv. Valentýna, který spolu neoslaví, a dal své lásce dárek.

"Dostala jsem další kšiltovku mého oblíbeného dýdžeje Tiesta, to je už druhá. První mi dal Robert na první návštěvě, kterou jsem absolvovala ve vězení ještě před svým propuštěním, dodatečně k Vánocům. Neřekl mi, kde ji sehnal, jen prozradil, že to bylo za cigarety, takže výměnný obchod. Je to tedy další vyhandlovaná kšiltovka, pravá vězeňská. Já mám pro něj doma motorkářskou teplákovku, bude z ní mít radost," vylíčila Janette Rosenberg. Kdy ji na sebe slavný český pornokrál ale oblékne, zatím nikdo neví.