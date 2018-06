Rosenberg sedí dál, jeho manželka je na svobodě

"Dá se říct, že jo," odpověděla iDNES.cz Žaneta Rosenberg na otázku, jestli opravdu opustila zdi ruzyňské věznice. Mluvila klidně, víc ale neřekla. "Na všechno odpovím v pondělí, kdy bude tisková konference, do té doby nemůžu říct ani slovo."

Po malém zaváhání se zdržela i odpovědi na otázku, kam vedly její první kroky. Je ale víc než pravděpodobné, že po stech dnech vazby spěchala za svým pětiměsíčním synem Forestem, o kterého se po celou dobu starali její rodiče.

Den před propuštěním Žanety byl za Robertem Rosenbergem na návštěvě ve vazbě zaměstnanec jeho firmy Rebel company Martin Patzelt. Ten byl třetím obviněným v případu, z vazby byl ale propuštěn už po měsíci. Pomohlo prý mimo jiné to, že jeho manželka měla rizikové těhotenství. Pornokrál prý dny za mřížemi snáší statečně, hodně mu ale chybí jeho syn.

Pornokráli chybí syn Forest

"Robert je silný chlap, nicméně sebesilnějšího chlapa zlomí to, když má doma dítě a nemůže ho vídat. Když se měl Forest narodit, tak jsem si tak v duchu říkal, jaký asi bude Robert táta. A když se narodil, tak ho to totálně otočilo. Musím říct, že je velmi pyšný tatínek, v klukovi se vidí. Včera jsem malého mimochodem viděl, je to celej Robert. Ač se mi Robert nelíbí jako chlap, tak malej je nádhernej," řekl iDNES.cz Patzelt, který se teď stará o Rosenbergovu firmu.

Žanetu Rosenberg podle jeho slov propustili proto, že k jejímu zadržování už nebyly vazební důvody. Do soudu by se na této skutečnosti nemělo nic změnit, i když vyhráno ještě není. "Zvrat může nastat kdykoliv, kdy si kdokoliv usmyslí, že nás dá na vazbu znovu. Můžou, i když je to málo pravděpodobné," míní Patzelt.

Nikdo údajně nechápe, proč nebyl propuštěn také Rosenberg. "Ještě před čtrnácti dny měl vazební důvody ty samé jako já - obchod s lidmi - ale já jsem na ten samý paragraf od listopadu venku. Je to prapodivné. Druhá věc je ta, že Robert už není zadržován proto, že by ovlivňoval svědky, ale proto, že by mohl pokračovat v trestné činnosti. Ale to je otázka, jak by teď pokračoval v trestné činnosti obchodování s lidma, když to není prokázané a ani nebude, protože se to nedělo."

Udání podala nevěrohodná osoba?

"Slečna, která na nás podala tohle udání, se na psychologických a psychiatrických testech prokázala jako nevěrohodná osoba. Věrohodná být ani nemůže, jsme všichni nevinní. Nechápu, proč ho tam drží. Kdyby dali logické odůvodnění, chápu, chtějí si ho tam nechat, ale podle mne je to teď už jen o jménu. Robert přece jenom podniká v odvětví, které sice každý sleduje, ale málokdo to přizná. Řekl bych, že je tak trochu obětí svojí práce. Kdyby to byl Petr Novák z Dejvic, tak už byl před Vánocema doma," míní Patzelt.

S médii se prý skutečně i se Žanetou za pár dní potká. Konkrétní informace k případu od nich ale stejně nikdo neuslyší. "Na případ je neustále uvalené embargo a kdybychom mluvili, mohlo by to být považováno za maření vyšetřování, což v žádném případě nechceme. Budeme informovat jen o pobytu Žanety za mřížema, o tom, jaké to bylo."