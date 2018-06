Rosenberg se po propuštění na svobodu učí být tátou

"Je strašně velkej, nechápu," byla první slova slavného pornokrále při pohledu na jeho dnes sedmiměsíčního syna Forresta. "Od té doby, co jsem ho naposledy viděl - a to bylo před měsícem, kdy za mnou s ním byla manželka na návštěvě - zase vyrostl. Má i mimický vrásky na čele jako já. A je strašně hodnej, to má taky po mně," komentoval s pýchou Rosenberg, který byl na začátku minulého týdne propuštěn na kauci 600 tisíc korun z ruzyňské věznice.

Poprvé také vyrazil se synem na procházku s kočárkem. Forrest, který viděl svého tátu naposledy zarostlého a možná mu připomínajícího vousatého dědu, se tvářil spokojeně, sem tam se na své rodiče usmál a zvědavě se rozhlížel po okolí. Jeho pokroky Roberta Rosenberga udivovaly, ale zase ne tolik. Do vězení totiž dostával pravidelně informace o tom, jak se synovi daří.

"Babička s dědou mi často v dopisech líčili, co malej umí a jaký dělá pokroky, takže vím, že už leze a že ho všechno zajímá. Nevydrží v klidu, nejradši je, když se s ním chodí po bytě a všechno se mu ukazuje. Já ho teď budu učit říkat ´táta´, ale je nakonec úplně jedno, jaký slovo řekne nejdřív," říká Rosenberg.

Zvykání si na sebe navzájem bude postupné. Forrest je zatím v náhradní rodičovské péči u rodičů Rosenbergovy manželky Janetty, kteří bydlí právě na Domažlicku. Do té doby, než proběhne soud, který by měl rozhodnout o svěření dítěte do péče jeho vlastních rodičů, s ním nemůže být bez přítomnosti babičky nebo dědy ani Rosenberg, ani jeho manželka.

"Budeme za ním jezdit, kdykoli to půjde, určitě každý víkend. A už se těším, až se všechno vyřeší a budeme konečně žít zase jako rodina," dodává Rosenberg.