Seriálová hvězda Roseanne slepne a pomáhá si marihuanou

Herečka se poslední dobou ukazuje na veřejnosti hlavně ve slunečních brýlích. „Mám makulární degeneraci a zelený zákal,“ prozradila serveru Daily Beast s tím, že její postižení může vést až k úplné slepotě.

„Není žádný časový rámec, kdy se to stane,“ dodala herečka, která ráda a hodně čte. „Přemýšlím o tom, že bych si měla najmout někoho, kdo mi bude číst. Ale já mám ráda slova a ráda koukám. Prostě se teď snažím užívat si vidění, jak to jen jde. Vím, jak si užívat. Můj otec to měl také,“ řekla Barrová.

Na zákal si ordinuje marihuanu. „Je pro mě dobrá, protože mám v očích tlak. Je to dobrá medicína na spoustu věcí,“ míní herečka, která se poslední dobou změnila k nepoznání. Po šedesátce výrazně zhubla a nyní změnila i účes.

Její fanoušci si nejvíce přejí, aby obnovila svůj slavný seriál. „Nevím, jestli bych to mohla znovu dělat. Přemýšlela jsem o tom, že z toho udělám film. Ale nevím. Líbí se mi život bez termínů a stresu,“ říká k tomu Barrová.