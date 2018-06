Rosák: Končí Riskuj? To mě nepřekvapuje.

Jan Rosák přitom vyhrál v sobotu v anketě Týtý a je nejpopulárnější osobností televizních soutěžních pořadů. "Lidé dali najevo, že už je nebaví uměle vytvořená zábava. Vrátili se k chytrému pořadu, který je o něčem," řekl Rosák bezprostředně po získání ceny. Podle oficiálního sdělení televize Nova se s jejich pořady v květnovém vysílacím programu už nepočítá. - více zde Rosák: Takový je trend

O tom, že jeho soutěž Riskuj končí, se zatím Rosák oficiálně nic nedozvěděl. "Ale lze to očekávat. Takový je teď trend. Se sledovaností to podle mého nesouvisí," řekl iDNES. "Majitel má právo udělat prakticky cokoliv. Je to jako kdyby se vlastník cukrárny rozhodl, že tam začnete prodávat párky. Jen na to tady nejsme zvyklí, komentuje situaci Žilková, která připravuje cyklus Svatby paní Veroniky. Ani ona zatím oficiálně nic netuší. Třetí díl na téma zda být svobodnou nebo vdanou matkou, se vysílá tuto neděli. "Mění se vedení televize, vysílací schéma už neznáme půl roku dopředu, jako dřív, ale jen na měsíc," vysvětlila iDNES herečka. "Jediné, co vím, je, že ještě v dubnu se čtvrtý díl má vysílat. Zrovna ve čtvrtek mám schůzku s vedením, kde bychom měli probrat jeho obsah." Schůzku s šéfy Novy má tento týden i Jan Rosák. "Je možné, že tam se něco dozvím." Podle Rosáka i Žilkové má televize na takové rozhodnutí plné právo. "Videostop jsem dělal patnáct let, další léta Bingo, každý pořad jednou končí. Práce mám dost, dělil jsem se mezi televizi a rádio, tak budu mít víc času na svůj každodenní pořad Tandem," uvedl moderátor. Ani Žilková není nijak rozhořčená, ani překvapená. Společně s Richardem Genzerem a Michalem Suchánkem by už prvního dubna měla natáčet první díl nového satiricko společenského týdeníku. "Ani v tomhle případě si nejsem jista, jak všechno dopadne. Ale nezoufám. Daleko víc mi zoziž vadí, když veřejnoprávní televize inzeruje bulvární tisk v čase kolem seriózní zpravodajské relace. To by se za peníze poplatníků dít nemělo."