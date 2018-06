Rosák je víc v baru než doma

"Je pravda, že je stále pryč," potvrdila bavičova manželka Jiřina. "Hospůdku a cukrárnu, které jsou v domě také, jsem pronajal, ale divadélku a přilehlým prostorám se hodlám věnovat sám. Tedy ve spolupráci s rodinou," navázal nit hovoru Jan Rosák. "V podstatě jsem si splnil sen, i když to byl sen, který se mi zdál až někdy pozdě k ránu."

První větší akcí v novém podniku manželů Rosákových byla diskotéka. "Spustili jsme to a já jsem se postavil za barový pult ve vinárničce, která je v předsálí divadélka. Měla by fungovat jako divadelní klub. Tentokrát jsme tam měli taneční večírek pro ne úplně ty nejmladší, a tak jsem si myslel, že to za barovým pultem klidně odstojím.



Jenomže já jsem se pět hodin nezastavil. Byl takový nával, že jsem obsluhoval a obsluhoval a obsluhoval… Nevím, jestli návštěvníci měli takovou žízeň, nebo jestli je bavilo, že je obsluhuje Rosák. Ale byl jsem na place pět hodin v jednom kuse a neměl jsem čas odskočit si ani na záchod. Byl to hrozný fofr a zjistil jsem, že tohle bych asi opravdu nevydržel dělat. Je to děsná práce a tvrdá řehole," vyprávěl Rosák.