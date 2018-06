Ropa + kyanid: voda v ohrožení

Největší domácí katastrofa: v listopadu 1980 vyteklo do řeky Šlapanky šest tisíc tun ropy. Řeka, která zabíjí. Pohroma na Tise

Poděbradský případ není mezi takzvanými haváriemi v jakosti vody jediným neobjasněným. »Je zajímavé, že v této části řeky se přibližně čtyřikrát do roka stává, že umírají ryby, aniž bychom přišli na to proč,« říká Zdeněk K unst z České inspekce životního prostředí. Ročně se na řekách v České republice stane přibližně dvě stě havárií (na počátku devadesátých let to bylo ještě více než pět set). U většiny z nich se podaří viníka vypátrat.Za nejhorší ekologickou katastrofu od výbuchu jaderné elektrárny v Černobylu označují ekologové a odborníci letošní únik kyanidu ze zlatého dolu Baia Mare v Rumunsku. Zamořená voda z dolu přetekla ze záchytné nádrže a způsobila katastrofu v několika státech. Podle těch nejmírnějších odhadů zahynulo více než sto tun ryb, v některých částech řeky vymřela veškerá vegetace. K yanid - i když ne v takovém množství - zabíjel také u nás. V národním podniku T ona Jihlava v roce 1964 vyteklo do vody zhruba 150 kilogramů této látky. Smrtící vlna putovala řekou týden a zamořila šedesát kilometrů. Podnik byl na tehdejší dobu potrestán nevídanou pokutou milion korun. Tuto havárii považují ekologové a vodohospodáři za jistý předěl: donutila totiž tehdejší státní orgány k tomu, aby se začaly ochranou vody zabývat a vypracovaly záchranný plán pro podobné situace. »Kyanid je pro organismy tím nebezpečnější, čím vyššího vývojového stupně dosáhnou. Zatímco plankton havárii přežije, ryby a ostatní živočichové umírají. Přitom jim nelze pomoci a nezbývá než čekat, až se kyanid ve vodě naředí,« říká V áclav V učka, ředitel Výzkumného ústavu vodohospodářského. V roce 1998 málem způsobil únik kyanidu i mezinárodní konflikt mezi Českou republikou a Polskem. »Při vyřazování pece ve V ítkovických železárnách z provozu se dostal kyanid přes odpopílkovací nádrže do řeky Ostravice. Úhyn ryb se projevil až po dvou dnech, a to nejen v Ostravici, ale i v Odře, která po šesti kilometrech vtéká na území Polska. A to se obávalo škod,které tam mohl kyanid způsobit,« vzpomíná Zdeněk K unst. V noci však přišel silný déšť a průtok řeky se zvýšil přibližně sedmkrát. Kyanid se v řece naředil a bylo po havárii i mezinárodním konfliktu.Zhruba polovinu havárií ročně má na kontě únik ropných látek. Ropa také způsobila jedinou ekologickou katastrofu (vše ostatní odborníci označují za »pouhé« havárie) v českých zemích - v noci ze 3. na 4. listopad 1980 u Bartoušova na Havlíčkobrodsku. »V přečerpávací stanici ropy se snížil tlak, obsluha se domnívala, že je to malým množstvím protékající ropy, a po příčině nepátrala,« vzpomíná V áclav V učka, který se tehdy podílel na likvidaci havárie. »Problém byl ale jinde - prasklo potrubí a ropa šest hodin vytékala ven. Naneštěstí se ropovod nacházel na kopci a pod ním tekla řeka Šlapanka. Do ní se dostalo šest tisíc tun ropy,« dodává. Ekologické havárie na ropovodech byly tehdy tabu, mluvit se o nich nesmělo. »Pamatuji si, že se v televizi objevily záběry od nás a že byly uvedeny slovy: co dokáže černá skládka,« vzpomíná si jeden z místních obyvatel. I když podle něho katastrofa život obce nijak nezasáhla. »Ona byla řeka mastná i předtím,« konstatuje. Názor odborníků na únik ropy na Havlíčkobrodsku je ovšem jiný. Břeh řeky se musel zpevnit štěrkem, aby sem mohly najíždět cisterny. V prvních dnech tady pracovalo až tři sta lidí a katastrofu se podařilo odstranit až po dvou letech. U norné stěny, které měla zabránit úniku ropných látek do Sázavy, se vytvořila až šedesáticentimetrová vrstva ropy. Zasažena byla nejen voda, ale také pole, po kterém ropa stékala. Odtud ji nebylo možné odčerpat jiným způsobem než vypálením.I když únik ropných látek do řeky Šlapanky byl katastrofou, obešel se bez obětí na lidských životech. Ale své mrtvé má havárie z roku 1997 v Olomouci. V podniku Farmak zaměstnanec přečerpával z cisterny do zásobníku kyselinu sírovou. Z neznámých důvodů (a proti všem předpisům) z místa odešel a kyselina natekla do kanalizace firmy. Jakmile se na únik přišlo, byli pověřeni dva lidé, aby šli zkontrolovat hodnoty pH v odpadních šachtách. Látky ve staré a prakticky nekontrolovatelné kanalizaci pak s unikající kyselinou vytvářely sirovodík. U tohoto plynu stačí jedno nadechnutí, aby člověk zemřel: těla obou zaměstnanců vyprostili až hasiči. Havárie se proměnila v katastrofu ještě jednou - kanalizace vedla také přes areál olomoucké nemocnice. Sirovodík pronikl skrz odpady na dámské toalety, kde na otravu zemřela zdravotní sestra.Zamořené řeky, kde hynou ryby a drobní živočichové, sice vypadají tragicky, ale většinou nijak závažně neohrožují lidské zdraví. Mnohem horší bývají podle tohoto měřítka havárie na podzemních vodách, tedy v průměru každá třetí. Tyto havárie nejsou okamžitě poznat, snadno však zasáhnou zdroje pitné vody. Snad nejznámější jsou případy obcí kolem ruzyňského letiště z počátku šedesátých let. Podzemní vody byly kontaminovány leteckým petrolejem v takové míře, že například v Kněževsi u Prahy ho obyvatelé mohli ze země přímo »těžit«.