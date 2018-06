Ronniemu Woodovi diagnostikovali rakovinu, chemoterapii kvůli vlasům odmítl

Slavný britský hudebník v exkluzivním rozhovoru pro The Daily Mail prozradil, že mu lékaři našli rakovinu před třemi měsíci během rutinní prohlídky před turné.

„Když se mě zeptali, jak budeme postupovat, řekl jsem jen: Dostaňte to ze mě,” prozradil Wood, který už má za sebou úspěšnou operaci, kdy mu lékaři odebrali část plic.

„Nyní jsem OK. Musím každé tři měsíce chodit na prohlídky. Zachytili to brzy. Měl jsem zatracené štěstí,“ dodal Wood s tím, že i kdyby se nemoc rozšířila, chemoterapie by kvůli vedlejším účinkům nepřicházela v úvahu: „Nechtěl jsem přijít o vlasy. V žádném případě.“

Wood byl padesát let silným kuřákem, se závislostí přestal teprve před rokem, když se mu narodila dvojčata Gracie Jane a Alice Rose (více zde).