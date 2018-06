Ronnie Wood je opět otcem. O 31 let mladší manželka mu porodila dvojčata

Miminka přišla na svět v pondělí 30. května a jsou v pořádku, stejně jako jejich maminka. Hudebník, který 1. června oslaví 69. narozeniny, se prý otcovským povinnostem vyhýbat nebude.

„Jsem v tom dobrý. Budu měnit plenky a všechno kolem toho. Už se na to těším. Jsem neuvěřitelně šťastný a cítím požehnání. Mám rád všechny svoje děti. Jsem rád otcem a že to tak je, je nádherné. Jsem šťastný člověk,“ řekl Wood magazínu Hello! ještě před narozením dvojčat.

Hudebník a herečka se poprvé potkali v roce 2003. Oficiálně spolu začali chodit v červnu 2012 a po půl roce se vzali.

Ronnie Wood už má čtyři děti a devět vnoučat. S první manželkou, modelkou Krissy Findlayovou, s níž se po sedmi letech manželství rozvedl v roce 1978, má syna Jesseho (39). Během jejich vztahu měl aférku s bývalou manželkou George Harrisona Pattie Boydovou.

S druhou manželkou Jo Karslake má hudebník dvě děti Leah (37) a Tyronea (32) a adoptoval jejího syna Jamieho (43), kterého měla z předchozího manželství. Rozešli se v roce 2008, když manželku opustil kvůli ruské servírce Jekatěrině Ivanovové, které v té době bylo 20 let. S číšnicí vztah vydržel rok a půl. Následně žil dva roky s brazilskou trenérkou vodního póla Anou Araujo, s níž se rozešel před svou třetí svatbou.