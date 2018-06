Ronnie Wood: Chůvu bude našim dcerám dělat Mick Jagger

12:06 , aktualizováno 12:06

Kytarista kapely The Rolling Stones Ronnie Wood (69) se na stará kolena pořádně rozněžnil. A to jen díky těhotenství jeho o 31 let mladší manželky Sally (38). Pár čeká narození dvojčat v červnu a už teď se prý slavný rocker těší na to, jak bude dcerkám vyměňovat plenky.