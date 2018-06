Ronnie Wood je zlý skřet, vrací Ivanovová úder aspoň slovně

Jednadvacetiletá Jekatěrina Ivanovová tvrdí, že vztah s pětašedesátiletým rockerem se proměnil v noční můru, když se pár přestěhoval do Surrey. Právě tam došlo k incidentu, který Ronnieho Wooda dostal na jeden den za mříže. Kytarista měl svou mladou přítelkyni napadnout přímo na ulici před zraky kolemjdoucích. Někteří z nich vypověděli, že ji dokonce škrtil. Vše se odehrálo blízko jejich domu, který vypadá jako zámek.

"Když jsme se s Ronniem přestěhovali do věže, smáli se mí přátelé, že budu jako princezna zakletá ve věži. On byl pak jako Jekyll a Hyde. Byla jsem tam lapena s ďábelským skřetem," řekla magazínu Hello! Jekatěrina Ivanovová.

S Ronniem Woodem se potkala v nočním klubu. Přiznala, že se jí líbil na první pohled, ale změnil se, když byl opilý. "Vždycky se mi líbili muzikanti, hubení a drsní. Když jsme se potkali, bylo to jako kdyby byl stejně starý jako já," řekla Ivanovová, která ovšem dodala, že jakmile se Wood opil, měl výbuchy hněvu, házel lahve a choval se dětinsky.

"Nemyslím si, že své pití zvládá. Když se nechová hnusně, tak opakuje stále dokola stejné vtipy a je otravný. Bylo to jako neustále se snažit udržet pod kontrolou dítě. Na konci už mě nezajímalo nic," řekla Ivanovová, která chce vrátit svůj život do starých kolejí. "Už jsem z něj vyrostla. Proč být se starším mužem, který se chová na 12 let. Byla jsem uvnitř mrtvá. Přátelé mi říkali, že vypadám jako zombie, jak jsem byla bledá," řekla Ivanovová, která se po rozchodu cítí znovuzrozená.

"Zjistila jsem, že na věku záleží. Zaměřím se na muže svého věku. Máme toho víc společného," dodala Ivanovová, která si myslí, že Wood potřebuje matku a na takovou roli je ještě příliš mladá.

Opuštěného Ronnieho Wooda se zželelo bývalé manželce, se kterou žil 23 let a pozvala ho k sobě na Vánoce. Jeho mluvčí však prohlásil, že Wood pozvání odmítl.