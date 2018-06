Ronnie Wood má být na stará kolena otcem, jeho třetí žena chce dítě

„Jak tikají hodiny, ráda bych měla děti. Nevím, jestli se to podaří, ale ráda bych je měla. Samozřejmě jsme o tom hodně mluvili a můžete se ho zeptat, on vám řekne: Ano, bylo by to hezké. Je rozhodně pro,“ řekla šestatřicetiletá divadelní producentka Sally Humphreysová pro list Daily Telegraph.

Rocker, který je také uznávaným výtvarníkem, má prý spoustu přátel, kteří jsou starší a mají mladší děti.

„Všichni říkají, že je to fantastické a udržuje je to mladými,“ dodala Woodova třetí manželka.

Ronnie Wood má s první ženou, bývalou modelkou Krissy Findlay, syna Jesseho (37). Během druhého manželství s modelkou Jo Karslake se jim narodila dcera Leah (35) a syn Tyrone (30). Hudebník také adoptoval syna své druhé ženy Jamieho (41), kterého měla z předchozího vztahu.

Divadelní producentku Sally Humphreysovou si Wood vzal po půlroční známosti v prosinci 2012.