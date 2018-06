Ronaldo přijel do Sao Paula za láskou

FOTOGRAFIE ZE

SAO PAULA ZDE

Ronaldo oznámil rozchd s Cicarelliovou začátkem května. "Rozcházejí se a vyhrazují si právo neposkytovat k tomu žádné další informace," uvedl mluvčí.

Údajně se tak stalo dva týdny poté, co Daniella přišla o své nenarozené dítě.

Podle brazilských médií jejich vztah procházel krizí, protože se kvůli pracovnímu vytížení příliš nevídali. Přitom se osmadvacetiletý trojnásobný nejlepší světový fotbalista a jeho o pět let mladší snoubenka chtěli vzít letos na francouzském zámku Chantilly.

A kdo je Ronaldova nová láska?

Stejně jako Cicarelliová patří i Raica Oliveiraová mezi nejžádanější modelky světa. Hvězdnou kariéru začala v roce 1999, kdy se přihlásila do soutěže Elite Model Look v Brazílii a vyhrála. Poté přišlo na řadu finále ve francouzském Nice - tam skončila druhá.

Tehdy teprve patnáctiletá kráska podepsala smlouvu s agenturou Elite a ihned začala s prací. Svoji tvář propůjčila značkám Dior, Calvin Klein či Valentino. Pravidelně se objevuje na titulních stánkách magazínů Elle, Vogue a Cosmopolitan.

V současné době je jejím domovem New York. Ze všeho nejvíc prý miluje sladkosti a brazilská jídla. I přesto, že je slavná, bohatá a krásná, zůstala podle svých přátel veselá a skromná. A jak dlouho plánuje být modelkou? "Dokud to půjde. Pro tuhle práci jsem se narodila, tak to jen tak nevzdám," citují Oliveiraovou na stránkách AskMen.com.