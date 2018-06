Ronaldo dal matce svého syna přes 300 milionů korun za mlčení

"Byl to nejdražší den mého života," svěřil portugalský fotbalista svému kamarádovi. Identitu matky hodlá Ronaldo utajit před celým světem i před svým synem. Tomu prý možná o matce poví, až bude dost vyspělý na to, aby to pochopil.

"Dohodl jsem se s matkou dítěte, která chce zůstat v anonymitě, že syn bude svěřen pouze do mé péče," řekla hvězda Realu Madrid.

"Zaplatil jí téměř tolik, co vydělá za rok, ale vyplatí se mu to. Mluvil o tom jako o nejdražším dni svého života, ale díky tomu je výlučným opatrovníkem dítěte," dodal zdroj listu The Sun.

Ronaldův syn se narodil 17. června a v současnosti pobývá v portugalském Algarve u fotbalistových rodičů. S výchovou syna má Cristianovi pomáhat jeho matka Dolores a sestry Elma a Katia. Chlapec bude s nimi žít v Portugalsku, ačkoli Ronaldo má dva domy v Americe.

Zprávou o otcovství šokoval i svou přítelkyni ruskou modelku Irinu Šaikovou. "Můj kluk je teď tátou chlapečka," napsala modelka na svůj profil na Facebooku.

Ačkoli média spojovala Ronalda s herečkou Kim Kardashianovou, vztah fotbalisty s čtyřiadvacetiletou Ruskou potvrdil i její mluvčí. Prý jsou spolu už šest měsíců. "Snaží se budovat vztah," uvedl mluvčí Iriny Shayk pro list Daily Mail.