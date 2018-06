Romské miss budou svádět tancem

Podle organizátorů jde o zcela ojedinělý projekt, jehož cílem je podpořit a

propagovat romskou komunitu. Zájem o účast již projevilo zhruba čtyřicet evropských i mimoevropských států.

Plavky nahradí šátky

"My chceme předvést živou soutěž a odhalit skutečný talent," řekl Hora na tiskové konferenci. Perlou soutěže má být "tanec šátků". Půjde o "svádivý tanec", při němž ovšem dívky budou zahaleny do tradičních romských oděvů, uvedl Hora. "Je nepředstavitelné, aby se romské dívky promenádovaly v plavkách," upřesnil specifika soutěže.

Další soutěžní disciplíny pak prý mají dokázat, že romské dívky umějí být dokonalými dámami. Podle Hory je česká společnost postižena xenofobií a lidé hledají na Romech jen to negativní. "Touto soutěží usilujeme o integrování Romů do společnosti a věříme, že bude mít sjednocující účinek," řekl.

První castingy romských krásek se uskuteční již 3. prosince v pražském Kongresovém centru. Do užšího výběru postoupí tři desítky dívek. Z nich pak vzejde dvacet semifinalistek, z nichž se deset zúčastní slavnostního galavečera, který vyvrcholí volbou Miss Gypsy World. Předpokládá se, že finále, při němž bude korunována romská královna, se uskuteční na podzim 2005 v Praze.

Šance pro svobodné a netrestané

Organizátoři nyní usilují o to, aby se vítězka soutěže mohla účastnit volby Miss Universe v roce 2006.

Parametry romských dívek nejsou podle Hory nijak omezeny. Není stanovena ani věková hranice. Jedinou podmínkou je, aby uchazečka o účast v soutěži nebyla vdaná a trestaná. Předpokládá se, že v ČR bude pro účast vybrána asi stovka romských dívek.

Záštitu nad soutěží Miss Gipsy World má Projekt Šance, který výrazným způsobem pomáhá se začleňováním romské komunity do společnosti. Většina výtěžku by podle Hory měla být věnována na dobročinnost, z toho 35 procent na vybudování azylového domu a 35 procent na zaplacení studijních stipendii pro romské studenty. Dalších 30 by pak mělo pokrýt náklady na organizaci soutěže v roce 2005 a v dalším ročníku. "Předpokládáme, že ze soutěže vznikne tradice," uvedl Hora.