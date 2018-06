Romské krásky si plavky nevezmou

Podle organizátorů se však dívek dostavilo podstatně méně, než se očekávalo.

"Chceme ukázat, jak jsou romská děvčata nádherná a co všechno umí. Tato akce by měla pomoci celé společnosti pochopit, v čem by ji mohla romská kultura obohatit," řekl autor projektu Miloš Hora.

Osmnáctiletá Nikola Gaborová z Plzeňska, která studuje střední gastronomické učiliště, tvrdí, že přijela ze zvědavosti. "Je to příležitost pro toho, kdo si věří a má zdravé sebevědomí. Já ho mám, a proto jsem přišla. Nic zvláštního neumím, ale čardáš dovedu," řekla.

Plavky zneucťují ženu

Romské dívky se zpravidla nezúčastňují běžných soutěží krásy. Nepřijatelná je totiž prý pro ně promenáda v plavkách. "To zneucťuje ženu. My chceme pojmout soutěž tak, aby byla kultivovaná a poetická a podpořila to krásné, co v sobě Romové mají," řekl režisér projektu Miss Gypsy World Lubo Fric.

Proto prý jako hlavní soutěžní disciplínu vymyslel "tanec šátku". "Bude to krásné a zároveň cudné. Linie těla musí být vidět. Nemůžeme hodnotit krásu, aniž bychom ji viděli. Nechceme ji ale vidět primitivně," uvedl a dodal, že si od soutěže slibuje i skvělý hudební zážitek. "Před jednoduchou krásou upřednostníme talent."

Praha zvolí královnu

Miss Gypsy World se zúčastní představitelky 42 zemí z Evropy, USA a Kanady. V České republice by se soutěž měla konat 11. února příštího roku. Finále, při němž bude korunována romská královna, se pak očekává na podzim 2005 v Praze. Ještě předtím mají být vybrány romské miss v zahraničí.

Parametry romských dívek nejsou podle organizátorů nijak omezeny. Není stanovena ani věková hranice. Jedinou podmínkou je, aby uchazečka nebyla vdaná a trestaná a netočila pornografické snímky.