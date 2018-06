Romové si houfně půjčovali Dolly

Vášnivá noc s Dolly je ve filmovém příběhu slíbenou odměnou pro "bílé" fotbalisty za porážku romského mužstva. "Když se mi hodilo udělat něco jinak, Troška to vzal, ale v zásadě byl text jasný a nebylo nutné ho nějak měnit," řekla herečka a podnikatelka Nora Baumbergerová, která se v pornoprůmyslu proslavila jako Dolly Buster. Vedle erotických filmů hrála také drobné role v celé řadě německých celovečerních snímků. V českém filmu ji však diváci uvidí poprvé.

"Dolly byla vstřícná a ochotná. Rozhodně netrpěla hvězdnými manýry. Řekla bych, že si kdysi u filmu zažila horší zacházení," podotkla manažerka Troškova týmu Marie Grofová.

Fascinující sexbomba se sice letos v nedávných volbách v roli kandidátky do Evropského parlamentu neprosadila, ale úspěch v Čechách nevzdává. Hledá v Česku druhý domov a chtěla by tu ve svém oboru začít také podnikat. "Jen hraní by mě tu neuživilo," uvažuje čtyřiatřicetiletá Nora, která se narodila v Praze a ve 13 letech emigrovala s rodiči do Německa. - Záznam on-line rozhovoru s Dolly Buster čtěte zde

O Dolly mluvil celý autobus

Tři dny natáčení v Praze stačily k tomu, aby na sebe upoutala pozornost svých hereckých kolegů a hlavně Troškova komparsu. Rozruch způsobila hlavně mezi Romy. "Ještě když jsme se vraceli domů, mluvil o ní celý autobus," vyprávěl iDNES Ervin Oláh, jeden z manažerů zpěvačky Věry Bílé, který se u filmu stará asi o pět desítek Romů z Rokycan a navíc v něm hraje trenéra a filmového tátu fotbalistů.

"Když se dozvěděli, co je Buster zač, okamžitě běželi houfně do videopůjčovny. V Rokycanech byste teď nesehnali jedinou její pornokazetu," líčil Oláh.

Troška si spolupráci s Romy pochvaluje. Dokonce jim přislíbil další příležitost v připravované pohádce. Pro Oláha znamená zodpovědnost občas i nervy. "U Romů je smlouva jen kus papíru a neznamená nic. Řídí se city. Držím je hlavně penězi," prozradil Oláh svou metodu. "Dám jim peníze až za splněné povinnosti. Přijde-li někdo třeba na devět natáčecích dní a na jeden ne, nedostane nic. Nebo když je sraz k odjezdu, počkám navíc pět minut a odjíždíme. Kdo nepřijde, musí dorazit po vlastní ose. Nedávno takhle nepřišel jeden kluk. Jeho táta ho pak vezl dokud nedohonili náš autobus."

Gotta nahradil Carda

Společně s Dolly Buster měli ve třetím díle Kameňáku hrát také fotbalistu Tomáš Rosický a zpěvák Karel Gott. První z nich nabídku odmítl, druhý se omluvil, protože byl v době natáčení v zahraničí. Jeho roli elektrikáře převzal herec a moderátor Josef Carda. Nově se ve filmu objeví Lumír Olšovský v roli syna anglického Lorda, který si do Čech přijede hledat partnerku. Najde ji ve zdravotní sestřičce v podání zpěvačky Moniky Absolonové.

Natáčení se ve čtvrtek přesune z Prahy do Týna nad Vltavou, který je oním proslulým filmovým Kameňákovem. Skončí v polovině srpna, premiéra je naplánována na 13. ledna příštího roku. - Více o filmu zde