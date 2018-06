Romantika ve StarDance: partnerka Schmitzera se bude vdávat

"S Tomášem jsme spolu sedm let a už jsme mluvili o tom, že bychom se měli vzít. Řekla jsem mu, ať něco vymyslí. Že vymyslí tohle, to jsem ale opravdu nečekala," reagovala tanečnice.

Její přítel ji překvapil intimní otázkou během tiskové konference po skončení přímého přenosu. Na jejím konci se přihlásil o slovo a s kyticí bílých růží a krabičkou se zásnubním prstenem zamířil rovnou k Simoně s dotazem: "Vezmeš si mě?"

Tanečnice nejprve nevěřícně kroutila hlavou a pak se, jak je u ní zvykem, rozesmála. Uklidnila se až po drahné chvíli a teprve potom odpověděla: "Ano." A byla ráda, že jejímu příteli nevyšel původní plán, totiž požádat ji o ruku v přímém přenosu, nebylo to totiž možné z dramaturgického hlediska.

Půjde herec za svědka?

Jiří Schmitzer byl jedním z prvním gratulantů a kdosi v sále okamžitě navrhl, aby šel Simoně za svědka. On zatím zůstal u toho, že s ní šel oslavit zásnuby i společnou cestu soutěží na večírek, který se pro tanečníky a tvůrce soutěže pravidelně koná po každém vyřazovacím kole. Nezdržel se dlouho, na rozdíl od Švrčkové a jejího přítele, kteří zůstali do pozdních ranních hodin a diskutovali o termínu svatby. Nejlepší by prý bylo léto příštího roku.

V příštím, posledním díle StarDance, kde se rozhodne o vítězi, se Švrčková objeví stejně jako všichni předchozí vyřazení tanečníci. Zatančí si i Monika Žídková, i když určitě ne se svým tanečním partnerem Janem Halířem, který ze soutěže odstoupil kvůli autonehodě. - více zde Nahradí ho s největší pravděpodobností porotce a tanečník Zdeněk Chlopčík.

