Romana Vítová se nechala krmit nahou ženou

Slavnostní raut byl zahájen ochutnávkou ovoce přímo z těla nahé ženy. Lákavé nabídce neodolala ani moderátorka Romana Vítová, která si na sladkých jahodách velmi pochutnala. "Z nahého těla jsem ještě nejedla, natož z ženského," smála se Vítová. Svému partnerovi Petru Jáklovi však ochutnávku nedovolila.

Lucie Hadašová: Jákl je kus chlapa

Petr Jákl se ale nenechal zastrašit a vše si vynahrazoval v zákulisí, kde mu dělaly společnost nejúspěšnější finalistky letošní České Miss oděné ve stylu třicátých let. V jednu chvíli se k němu tulily hned tři najednou! "Je to až neuvěřitelné, jak je Petr obrovský. Je to zkrátka kus chlapa!" vysekla poklonu na adresu Jákla čerstvá Česká Miss Lucie Hadašová. Petr ale zůstal věrný. Bujaré veselí rychle ukončil a fofrem běžel ke své Romaně.

Hranáč si užíval s velbloudem

Účastník reality show VyVolení Martin Hranáč sice dorazil na večírek až po půlnoci, ale rozhodně si ho každý okamžitě všiml. Martin totiž vyskočil na pódium a zahájil striptýz. Někteří nadšeně a jiní zase zděšeně celou situaci sledovali a čekali, jestli Martin ukáže "vše". Ten však svoji exhibiční show do konce nedotáhl, a nakonec šla dolů jen košile.

Kožíšek vyměnil manželku za kamarádku

Kouzelník Pavel Kožíšek se na filmovou party vydal s kamarádkou. "Manželka Lucie je s Matýskem na horách v Peci," zdůvodnil Kožíšek přítomnost jiné ženy po svém boku. "Sice tam moc sněhu nemají, ale Mates je po mně - ležet v hotelu a nic nedělat," dodal kouzelník. Kdo čekal velké iluze, odcházel zklamán. "Tady nic neukážu, je to party filmová a na kouzla ať se lidi přijdou podívat k nám do divadla," říkal Pavel všem zvědavcům, kteří chtěli, aby ukázal alespoň docela malé kouzlo.