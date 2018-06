Romana Vítová: O Petra se nebojím

Romana Vítová se narodila 8. června 1977 ve vesničce Rodov u Hradce Králové, dělá thajský box, jezdí na koni a ráda se potápí.



Jaké bude počasí v srpnu

Tak to vážně nevím. Všechny předpovědi nad šest dnů jsou buď statistika, nebo šarlatánství, přičemž ty nejlepší dlouhodobé předpovědi jsou kombinací obojího. Pravděpodobnost předpovědí na pět dnů je kolem 55 až 60 procent, tedy jen o maličko vyšší, než když si hodíte korunou.



Co nejradši předvádím, když dělám modelku

Klasický modeling už dlouho nedělám. Zkusila jsem to někdy v sedmnácti a tehdy to byl zajímavý zážitek. Dnes jen občas fotím, když dostanu dobrou nabídku. Většinou ze zahraničí.



Kolik mám doma večerních šatů

Moc ne, asi patery. Většinu takových šatů si oblékám jen jednou, takže se moc nevyplatí je kupovat. Půjčuji si je u své oblíbené návrhářky Jarky Sedláčkově.



Čím mě Petr okouzlil

To je jednoduché. Přišel ke mně, podal mi ruku, usmál se, řekl: "Ahoj, já jsem Petr." No a já byla okouzlená. Ale vážně: má obrovské charizma a tvrdě na sobě pracuje. Zrovna dneska mě okouzlil tím, že ustlal a vynesl koš.



Jak se mi líbil v roli Krysaře

Když jsem Krysaře viděla poprvé, měla jsem strašnou trému, možná ještě větší než Petr, když ho natáčel. A musím říct, že mě nadchl. Film i Petr.



Jak často se o něj bojím

Připadá mi už dost velký na to, abych se o něj bát nemusela.



S kým ze showbyznysu se přátelím

Několik přátel v showbyznysu mám, ale nějak na ně není čas. Třeba s kolegyní Tinou Pletánkovou si už rok a půl voláme, že jdeme na kafe, a ještě jsme tam nedošly.



Který sportovec je nejhezčí

Nejvíc se mi líbí jeden judista, myslím, že se jmenuje Petr Jákl.



Kdo zařizoval náš byt

Byt našich snů si teprve zařizovat budeme a určitě to budeme dělat společně. Máme stejný vkus.



V čem je Prima lepší než ostatní televize

No přece v tom, že mě zaměstnává.



Jaký jsem řidič

Učitel v autoškole mi po několika lekcích s blaženým úsměvem sdělil, že řídím jako chlap. Myslím, že to měl být kompliment.



Petr Jákl

herec, přítel Romany Vítové

Stejně jako otec vynikl v judu. Desetkrát vyhrál mistrovství republiky, má dvě bronzové medaile z akademického mistrovství světa a na posledních olympijských hrách v Sydney byl čtrnáctý. Dnes se živí jako herec, kaskadér, scenárista a producent. Hrál například hlavní roli ve filmu Krysař. Narodil se 14. září 1973 a vystudoval Fakultu tělesné výchovy a sportu na Karlově univerzitě.



Co už jsem jako kaskadér musel udělat

Skočit z jedoucího twistru, což je taková pomalejší centrifuga, nebo padat z hradeb hradu.



Na čem teď pracuju

V americkém akčním filmu Terror in the sky hraju rebela, který se jmenuje Tezo a bojuje na špatné straně barikády proti vědcům. Ti zkoumají znovu obživlé dinosaury, kteří se mimo jiné živí i lidmi.



Jak jsem zvládl roli ve filmu Krysař

Byla to největší filmová zkušenost, kterou jsem mohl mít. Když se ohlížím zpátky, vůbec nechápu, že jsem tu roli od režiséra Brabce přijal, protože jsem do té doby žádnou velkou zkušenost s českým filmem neměl. A hodnotit sám sebe je nesmysl.



Kolikrát týdně chodím do posilovny

Třikrát.



Jak často dělám modela

Jen jednou jsem se nechal vyfotit do katalogu prádla Styx - pro svého kamaráda.



Kdy jsem se seznámil s Romanou

Je to už víc než rok.



Co dělám, když nepracuju

Pořád něco vymýšlím, což je v mém případě taky práce. Píšu scénáře, což mě baví snad ještě víc než hraní a producentství.



Jaké mám rád filmy

Volím je podle nálady. Někdy mám chuť na složitý film plný nečekaných zvratů a někdy naopak na film, u kterého si odpočinu: komedie, ale paradoxně i akční filmy, nad kterými se nesmí příliš přemýšlet a člověk je musí brát jako druh zábavy.



Proč jsem začal dělat judo

Můj táta byl prvním českým olympionikem v judu a já chtěl být alespoň stejně tak dobrý jako on. První český olympionik už asi nebudu, ale poslední stále jsem.



Jak nejrychleji jsem jel v autě

220 kilometrů za hodinu.



Komu jsem fandil v SuperStar

Moje favoritka se dostala skoro až do televizního finále, ale nakonec ji přeřadili do internetové soutěže Hvězdná pěchota, kde se konečně ukázalo, jaké obrovské množství hlasů by dostala i v televizním finále. Porota ji nespravedlivě předčasně vyřadila. No nic, byl to jejich názorrr...

Petr Jákl. Petr Jákl. Petr Jákl. V nejodvážnějších šatech a největším výstřihem přišla na nominační večer Český lev 2003 rosnička Romana Vítová. (11.2. 2004) Romana Vítová (11.2. 2004) Rosničky z Primy: Svůdná Romana Vítová a neméně přitažlivá Petra Voláková. (21.2. 2004) Romana Vítová s přítelem Petrem Jáklem Romana Vítová přijímá gratulace k narozeninám od moderátora večera Televizní rosnička 2004 Ivana Vyskočila. Rosnička Romana Vítová s přítelem Petrem Jáklem. Petr Jákl, kaskadér, herec a filmový producent s přítelkyní Romanou Vítovou. Romana Vítová líbá svou rosničku při vyhlášení Televiní rosničky 2004. Romana Vítová na večírku Televizní rosničky 2004. Romana Vítová s hercem Václavem Glazarem na Televizní rosničce 2004.