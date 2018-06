Modelka Romana Pavelková ukázala syna. Jsem sobecká matka, říká

Jaká je pro vás role maminky? Bylo nějaké překvapení, nebo vám jde mateřství zcela přirozeně?

Přišlo mi to naprosto přirozené. Vůbec jsem nečetla příručky či něco podobného. Maminka mi něco řekla, kamarádky, ale jinak jsem vše ostatní nechala přirozeně plynout. Myslím si, že jsem se mateřství zhostila naprosto v pohodě.

Nemáte ještě ani po šestinedělí, přesto vypadáte moc dobře. Je vidět, že si mateřství užíváte.

Užívám si mateřství, ale určitě bych byla ráda, kdyby Maxík déle v noci spal. Teď už je to lepší, na začátku vstával po dvou hodinách, teď spí tři, když dá čtyři, jsem šťastná. Doufám, že to bude už jen lepší a lepší.

Stále kojíte, takže manžel moc v noci pomáhat nemůže. Jak se jinak stará přes den?

Přesně tak, ač manžel hodně pomáhá, syn potřebuje mléko, takže musím vstát a nakojit ho. Noci jsou prostě především na mně, ale jinak mi partner pomáhá hodně. Přes den si můžu zajít i ke kadeřníkovi či nakoupit. Nemůžu si stěžovat.

Pro vaše rodiče je Max první vnouček. Pomáhají vám ve výchově?

Mamka je naprosto úžasná babička a moc mi pomáhá. Bohužel rodiče bydlí v Hradci Králové, takže nemám výhodu, že bych jim mohla malého dát kdykoli. Plánujeme, že za nimi budeme jezdit častěji a oni za námi do Prahy. Taťka se hlavně těší, až malý bude chodit a on ho bude učit lyžovat. Jinak má tchýně je zase z Kutné Hory, takže je to podobné. Ale když bude mít čas, bude nám jezdit do Prahy pomáhat. Musím říci, že s manželovou maminkou máme moc hezký vztah. Za což jsem ráda.

„Víte, kde se nejlépe spí? Maxík a Viktorka mají jasno...“ napsala k fotografii na sociální síti Romana Pavelková

Začala jste už pracovat, nebo si chcete co nejvíce užít mateřství?

Spíš se zatím snažím pracovat. Často píšu na počítači a Max mi leží v náručí. Občas mi při tom odumírá ruka. Nebo ho strčím do vaku na klíně, pak sice vypadám jak indiánská babička, ale je to pro mě takto lepší, než abych ho svěřila někomu cizímu.

O chůvě jste neuvažovala?

Chůvu zatím nevyhledávám, možná později, ale teď si ho chci spíš hodně užít sama. Když jsem byla těhotná, myslela jsem, že to nebude problém nechat malého hlídat už od začátku, ale po porodu jsem zjistila, že ho nechci nikomu půjčovat. Chci ho mít jen pro sebe. Nevím, jestli to mají ostatní, ale já jsem sobecká matka.

A co strach? Většina maminek přiznává, že po porodu mají nejen pocit štěstí, ale především pocit strachu o dítě, že se mu něco stane. Jak to máte vy?

Je pravda, že občas se v noci budím a jdu na obhlídku k postýlce. Pokud někam jedu autem, jsem mnohem opatrnější než dřív a jezdím pomaleji. Strach přišel, ale snažím se to nepřehánět, jako některé matky.

Jak velkou rodinu s manželem plánujete?

Určitě ještě jedno dítě chceme, ale nejdřív až půjde Maxík do školky. Brzy po sobě to nechci plánovat, byl by to dle mého názoru velký záběr.