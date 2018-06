Modelka Romana Pavelková porodila „císařem“ syna Maxe

„Rodil mě pan doktor Darebný, který byl naprosto úžasný. Poděkovat bych chtěla i celému týmu porodnice a paní anestezioložce Novákové,“ pěla chválu Pavelková. Malého Maxíka si užívá spolu s tatínkem, který nechyběl u porodu.

„Maxík šel císařským řezem. Mám úzkou pánev a původně to vypadalo, že syn bude mít 4 kg. Nakonec vážil 3,5 kg a měří 50 cm. U porodu jsem vnímala, měla jsem jen epidurál. Tatínek u porodu rozhodně nechyběl. Byl mi oporou,“ přiznala Romana, která si malého Maxíka odveze za pár dní už domů.

Za Romanou do porodnice dorazili i rodiče, pro které je Max prvním vnoučetem.

Modelka měla svatbu v loni 27. září, kdy si po třech letech vzala svého dlouholetého přítele Milana Čížka. Zatímco ve stejný den svět šílel po svatbě George Clooneyho, v Kutné Hoře se mezitím potají Romana vdala. Sňatek se konal v parku u chrámu sv. Barbory.

„Už jsme přemýšleli o dětech, máme na to věk, takže tomu necháme volný průběh. Možná to bude hodně rychlé a možná to bude trvat. Já beru všechno pěkně postupně. Nejdřív zásnuby, do roka svatba a až potom děti,” řekla tenkrát po svatbě Pavelková, která se momentálně spíše než modelingu věnuje produkci a PR.