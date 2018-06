Modelka Romana Pavelková týden před porodem nafotila odvážné fotky

„Během příštího týdne bych měla rodit, a tak jsem se rozhodla nafotit ještě sérii těhotenských fotografií, které mi budou připomínat tuto nezapomenutelnou část mého života,“ prozradila Pavelková.

Modelka se prý během těhotenství nijak neomezovala v jídle ani mlsání a celkem přibrala 15 kilogramů. „Nechala jsem se rozmazlovat od manžela a užívala si chvíle, kdy jsem cítila, že o sobě miminko dává vědět,“ nebála se přiznat.

Těhotenství je podle ní nepopsatelně krásné období života ženy. „Každý si to musí prožít a věřím, že cítí ty krásně nepopsatelné pocity. Tedy pokud vás zrovna miminko nekope do močového měchýře, nebo pod žebra,“ řekla.

Ačkoliv považuje těhotenství za skvělé období, přiznává, že se těší, až se její život vrátí do původních kolejí. „I když s prckem už nebude nic jako dříve, ale to nevadí, protože to bude ještě mnohem lepší,“ přiznala Pavelková.