Romana Jákl Vítová se řádně zakulatila, rodí už za měsíc

"Když to bylo poprvé, tak jsme to samozřejmě vnímali jinak, další očekávání je už takové, že víme, co přijde. Malá by se měla narodit za měsíc, zatím to nijak nepociťuju, ale těším se hodně. Ale ne víc než naše Sofinka, která mamince pořád hladí bříško a se sestřičkou si stále povídá," řekl iDNES.cz Petr Jákl.

Bývalá rosnička Primy Romana Jákl Vítová se během druhého těhotenství objevuje ve společnosti spíše výjimečně. Je to prý způsobeno počátečními komplikacemi, které si vyžádaly především odpočinek.

"Nějaké komplikace se u mě v souvislosti s miminkem sice objevily, ale není to nic přehnaně vážného. Na druhou stranu neberu slova lékařů na lehkou váhu. Naši holčičku bych rozhodně nechtěla jakkoli ohrozit, takže jsem radši doma a v klidu odpočívám," doplnila slova svého muže Romana.

Nyní, jen několik týdnů před porodem, se prý cítí daleko lépe, díky tomu se může i víc protahovat a udržovat se v kondici. "Vyzkoušela jsem si jógu, která mě nadchla, i přestože je to v tomhle období už přeci jenom hodně náročné. Nikdy dřív jsem ji necvičila, ale určitě u ní zůstanu i po porodu," doplnila Jákl Vítová.

Petr Jákl testuje dětskou autosedačku.

Její muž Petr, který ji mimochodem doprovázel při výběru kočárku a další výbavičky, přiznal, že své ženě po porodu pomůže maximálně. "Minimálně týden po porodu budu chtít být doma a měsíc si pak dám takový klidový režim. Naštěstí máme i skvělé rodiče, kteří nám ve všech směrech pomáhají, takže když něco bude potřeba, jsou k dispozici i oni," doplnil bývalý kaskadér.

Ten momentálně sklízí úspěchy v zahraničí s filmem Kajínek. Naposledy přivezl ocenění z festivalu v Belgii, kde český snímek dokázal uspět ve velké konkurenci akčních filmů (více zde).