Romana Jákl Vítová pár týdnů před porodem oblékne svou běžnou velikost

"Vypadá úžasně, těhotenství ji velmi sluší. Je až neuvěřitelné, že ještě měsíc před porodem oblékne svoji běžnou velikost," řekla Mentlová.

Romana Jákl Vítová porodí své druhé dítě už na konci května. O svém těhotenství nechtěla v jeho průběhu příliš mluvit, protože se objevily i drobné komplikace. "Celé jsme to nakonec zvládli a teď se cítím skvěle. I kdyby se miminko narodilo třeba už zítra, vím že ho to nijak neohrozí a to mě samozřejmě hodně uklidňuje," svěřila třiatřicetiletá maminka, která už za pár dnů porodí holčičku.

Její jméno však stále ještě zvažuje a podle všeho to vypadá, že se rozhodne až v porodnici.

Romana Jákl Vítová měsíc před porodem Romana Jákl Vítová měsíc před porodem s manželem a dcerou

Druhé dcery se už nemůže dočkat ani producent a režisér Petr Jákl. "Těším se hrozně moc. Samozřejmě budu u porodu a hned jak se malá narodí, tak na čas omezím veškeré pracovní aktivity, abych se mohl věnovat jen miminku, Sofince i Romče. Práce mám sice hodně, ale v tomhle případě jde všechno stranou," řekl Jákl, jehož film Kajínek získal na festivalu International du Film policier de Liége v Belgii Cenu mladé poroty pro nejlepší film .