Jákl Vítová byla na manželově premiéře, svou nemoc nechce zveličovat

„V minulém týdnu jsem měla hodně horečky a do poslední chvíle jsem nevěděla, jestli na premiéru půjdu. Dva dny před ní mi ale konečně zabraly léky. Nicméně šaty, které jsem na ni měla připravené, jsem si raději nevzala, abych to nezhoršila. Stále to nemám doléčené,“ vysvětlila.

„Doznívá to a mám pocit, že kolem je nemocných víc než dost, tak bych to nerada nějak zveličovala,“ dodala.

Na večírek po filmu nešla a odebrala se sama domů. Po thrilleru svého manžela přiznala, že se trochu bála.

„Je pravda, že to není pro každého. Občas jsem se bála. Ale i když nejsem fanoušek tohoto žánru, tak mě to vtáhlo do děje a hlavně ta dokumentární a historická linka mě zaujala. Kanibalismus je, ačkoli se to moc nezdá, i aktuální téma. Dnes v některých částech Ukrajiny lidé trpí hlady,“ prohlásila.