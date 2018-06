Romana Jákl Vítová čeká druhé dítě

"Ano, je to pravda, jsem těhotná, v pátém měsíci," potvrdila iDNES.cz Romana Jákl Vítová.

"Zatím nevíme, co to bude, je nám to i jedno. Ale když to bude příště z nějakého ultrazvuku poznat, tak si to necháme říct," dodala.

Druhé dítě bylo plánované. Manželé Jáklovi o něm mluvili na naši kameru už loni v březnu. "Dcera Sofinka teď trápí kočičky, plyšové pejsky, miminka, tak já myslím, že by mohla trápit nějakého bratříčka nebo sestřičku, takže určitě něco přibude," řekl tehdy filmový producent a režisér Petr Jákl.

Romana Jákl Vítová, Petr Jákl a jejich dcera Sofie

Třiatřicetiletá Romana Jákl Vítová a sedmatřicetiletý Petr Jákl se vzali v roce 2007. O rok později se jim narodila dcera Sofie.