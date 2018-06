VIDEO: Roman Vojtek padal ve Stockholmu volným pádem

Obrovská konstrukce vyvezla herce Romana Vojtka do několikametrové výšky. Aby nezkazil legraci, připevnil na sebe speciální kameru, která jeho reakce i samotný volný pád monitorovala.

„Jsem typ, který tyhle věci miluje. V zábavním parku bych vydržel několik dní a na atrakce bych chodil opakovaně. Napadlo mě, že bych sem vzal svou malou dceru, ale pak jsem si uvědomil, že by to pro ni ještě nebylo úplně to pravé. Nejsem si jistý, že by ten volný pád vydržela. Ale já jsem si to moc užil," smál se Vojtek.

Roman Vojtek a Jitka Asterová ve Stockholmu

Herec zavítal do Stockholmu i s herečkou Jitkou Asterovou v rámci příprav na muzikál Mamma Mia!, který má premiéru v prosinci. Zahraje si jednoho z otců, který se pídí po detailech jedné milostné aférky.

„Byl jsem osloven přímo. A hlavně jsem před šesti lety viděl jedno představení v Praze, hrála ho nějaká broadwayská company, a když jsem odcházel, byl jsem překvapený, jak se z hitů známé skupiny dá udělat kvalitní muzikál. Je to světový hit a byl bych blázen, kdybych v tom nechtěl hrát,“ přiznal.

Ve Švédsku si tak detailně prohlédl celé ABBA muzeum. Interaktivní expozice představuje nejen kostýmy, videoklipy a ocenění populárního kvarteta, ale také hudební studio, v němž vznikaly proslulé nahrávky, helikoptéru z obalu alba Arrival nebo nejnověji také fragmenty ze zákulisí filmu a muzikálu Mamma Mia!.