Roman Vojtek tuší dceru, Editě už vybírá kočárek

"Jsem si téměř stoprocentně jistý, že to bude dcera," říká Vojtek. "Jmenovat se bude Edita po mojí sestře, která žije v Bolívii a která čeká mimochodem třetí dítě a má termín porodu v polovině května stejně jako Terezka. Jak to tak vypadá, tak se nám, Beranovi a Kozorohovi, narodí Býk. Jestli se opozdí, tak to bude Blíženec a jak znám znamení, tak to bych radši toho Býka."

Nastávající rodiče už se pomalu poohlížejí po kočárku. "Těch modelů je strašně moc, jen se nestačím divit jejich cenám. Jeden typ se nám líbí nejvíc, je taky na venkov nejpraktičtější. S barvou ale pro jistotu ještě chvíli počkáme," dodává herec.

Roman Vojtek s manželkou

Na vánočním večírku seriálu Ulice v klubu Karlínek Hudebního Divadla Karlín se bavil bez své manželky. "Myslím, že na podobné akce se partneři nevodí, nikoho tady neznají. A pak, pokud má člověk někoho rád, tak se mu musí věnovat i na takovém večírku. Já jsem ale taky nechodil na akce firem, ve kterých pracovala Terezka ještě předtím, než začala podnikat, bylo by to zbytečné," uvádí Vojtek.

Do Ulice, která běží již pět let, naskočil před dvěma a půl lety. Za tu dobu se stihl přesvědčit o tom, že ponorková nemoc tady neexistuje. "Asi je to tím, že tady dělá, tuším, devět režisérů a paralelně natáčí dva štáby. Rodina je tedy tak veliká, že si vždycky najdete někoho, s kým to zrovna táhnete, o koho se opíráte nebo čerpáte energii. Já jsem navíc strašně rád za roli tělocvikáře, protože vejít do tělocvičny nebo do třídy a tam vidět dvacet osmnáctiletých holek ve cvičebních úborech, je moc hezký," přiznává.

Méně příjemné je pro něj už vstávání, kvůli kterému paradoxně odešel v osmnácti letech z původního zaměstnání v továrně. "Hlavní důvod změny zaměstnání byl, abych nevstával ráno do práce a tady vstávám kolikrát dřív. Míváme nástup i v půl sedmé ráno, takže člověk musí vstávat v pět, aby byl na natáčení připravený. Je někdy opravdu horor snažit se takhle po ránu vypadat jako člověk a ještě něco předstírat a hrát," uzavírá Vojtek.