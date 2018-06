Roman Vojtek prošel v Bolívii peklem

A přitom rozhodně nic nepodcenili, před odletem absolvovali v řádném předstihu doporučená očkování, byli vybaveni potřebnými léky a přísně dodržovali i veškeré hygienické zásady. Nakonec zažili horor.

Do Jižní Ameriky se nesmírně těšili. Už od loňského září plánovali, jak si pobyt náležitě užijí. Roman navíc také proto, že tam už pár let žije jeho sestra, která mu slíbila ukázat veškeré krásy této atraktivní země.

To se jim sice splnilo, ale s komplikacemi, které by už nikdy nechtěli znovu prožít.

"Život je tam opravdu nádherný, pro nás Evropany je tam teplo, i když my jsme tam měli i trochu sychravé počasí, a je tam kouzelná vegetace. Bylo by to všechno báječné, jen kdybychom oba hned po příjezdu neonemocněli," posteskl si Roman.

"Tereza byla dokonce dva dny v nemocnici na kapačkách s podezřením na břišní tyfus. Měl jsem o ni strašný strach. Nakonec zněla diagnóza, stejně jako u mě, salmonelóza, takže to bylo při té bídě ještě docela dobré," konstatoval muzikálový herec.

Roman má v poslední době trochu smůlu. Loni na podzim utrpěl poměrně vážný úraz nohy při představení muzikálu Pomáda. Musel se podrobit operaci kolena, absolvoval plastiku křížového vazu a úpravu poničeného menisku. Proto také musel omezit vystupování na jevišti.

"Zatím stále ještě odpočívám, rehabilituju, ale brzy se zase do muzikálů vrátím. Získal jsem i novou filmovou roli, takže se rozhodně nenudím," řekl.