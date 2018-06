Vojtek odešel od manželky, která za měsíc porodí jeho druhé dítě

„Ano, je to pravda,“ řekl Revue iDNES.cz Roman Vojtek o rozchodu s manželkou. Další vyjádření ale odmítl poskytnout.



„Je to pro mě zrada a velké lidské zklamání, dál bych se k tomu vzhledem ke svému zdravotnímu stavu nevyjadřovala. Za tři týdny rodím,“ řekla deníku Blesk Tereza Vojtková.

Herec a zpěvák Roman Vojtek se od ní odstěhoval krátce poté, co byli vybírat kočárek pro syna. Pro novináře tehdy pózovali jako šťastný pár, nechyběly polibky a plány do budoucna. „S druhým dítětem je to takové poklidnější. Až budeme mít šesté, sedmé dítě, bude to v pohodě,“ žertoval Vojtek.

Jedinou neshodou byl výběr jména pro chlapečka. „Jméno vybrané nemáme, protože ta nejhezčí česká jména jsou obsazená a nemůžeme nějak vymyslet nic originálního, co by se nám líbilo oběma,“ řekla Tereza Vojtková.

Manželé Vojtkovi se vzali po dlouholeté známosti v roce 2009. Krátce po svatbě zjistili, že čekají první dítě. V očekávání byla Tereza Vojtková už v roce 2008, ale tehdy její těhotenství skončilo potratem. K pětileté dceři Editě za tři týdny přibude chlapec.

Před měsícem vybírali manželé Vojtkovi kočárek pro druhé dítě:

