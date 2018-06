Roman Vojtek musí na operaci!

"Před časem jsem měl vážný úraz při představení muzikálu Pomáda. A od té doby mě zlobí koleno a pořád se to zhoršuje. Proto už operaci nemohu dál odkládat, což jsem až dosud dělal. Čeká mě plastika křížového vazu a ještě mi musejí spravit poničený meniskus. Vlastně jsem měl štěstí, že mi koleno vydrželo během celé soutěže StarDance. Mám ho teď totiž takové vyndavací. Nedávno mi zase vypadlo a byl jsem vyřízený. Takže operace je už nevyhnutelná," svěřil se tanečník.

Na StarDance nemůže zapomenout

Roman stále nosí trička s logem Star Dance a rád vzpomíná na vypětí, které bylo se soutěží spojené. "Často jsem potom vystupoval se svou taneční partnerkou Kristinou Coufalovou na různých plesech a večírcích, kam nás zvali, tak jsem si ten úspěch se Star Dance opravdu užil. Až teď bude vysílat Česká televize jeho druhý ročník, bude mi líto, že už tam nejsem. Spolu se všemi ostatními účinkujícími z první série mě pozvali na zahajovací přímý přenos, ale bohužel se ho nemohu zúčastnit. Pokud budu mít už koleno po operaci v pořádku, měl bych se ten večer zase pohybovat na scéně divadla Kalich v muzikálu Jack Rozparovač."

Po Vánocích odletí do Bolívie

Navzdory operaci má Roman před sebou mnoho aktivit, na které se těší. Především už bude mít dostavěný dům v Řitce a kromě účinkování v muzikálech Producenti v Karlíně a Jack Rozparovač v Kalichu by měl po Novém roce filmovat. "Doufám, že ve svém novém domečku v Řitce už oslavím se svou přítelkyní vánoční svátky," těší se. "Ale to, že máme hotový dům, neznamená, že bude hned následovat svatba, to ne! Zato hned po Vánocích na pár dnů úplně zmizím. Poletím na tři týdny na dovolenou za svou sestrou do Bolívie. A pak mě čekají muzikály a také natáčení nového filmu s režisérkou Poledňákovou. O tom ale ještě nechci příliš mluvit, jen se na něj těším."