Roman Vojtek: Do Vánoc chci bydlet

„Vůbec na nic nemám čas, kolik mám práce - na to si fakt nemůžu stěžovat. Konečně si ale teď můžu vzít dovolenou a věnovat se taky jen své Terezce,“ svěřil se Vojtek.

Nejen vítězství ve Stardance, ale také po deseti letech další nominace na cenu Thálie patří do pozitivní bilance, se kterou Roman Vojtek vstoupil do letošního roku. Do ní se počítají hlavně muzikály Producenti a Jack Rozparovač, ale i obnovené představení Miluji tě ale...

V soukromí je pro něj kromě přítelkyně Terezy Janouchové hlavním zájmem domek v Řitce, který po roce výstavby dostává konečně konkrétní tvar. „Do Vánoc bychom chtěli bydlet,“ říká Roman k stavění, které vlastnoručně pomáhal budovat. Finální podoba je teď na jedné firmě, která má jeho bydlení snů dokončit.

A jak vzpomíná na svůj úspěch v taneční soutěži? „S tanečnicí Kristýnkou Coufalovou, která mě vším provedla, se vídám pořád, protože tančíme na plesech jako půlnoční překvapení. Jinak mé uznání má „živočich“ Majda Bočanová, která ani teď na mém křtu nemohla chybět – naprosto nejlepší neprofesionální tanečnice kterou znám, jen měla v soutěži smůlu... A také Jolana Volánová, která je taky mou kmotrou a pro kterou bych hlasoval v Týtý, i kdyby to zrcadlo nikdy nevyhrála...“

Právě tyto dvě dámy se zhostily těžkého kmotrovského poctu nového CD Romana a rozhodně se držely se ctí. Jolana s manželem Petrem Císařovským opouštěla bar Infinity a odjížděli za svými dětmi až dlouho po půlnoci. Mahulena Bočanová zase na parketě s chutí předváděla, že v braní tanečních hodin se soutěží zdaleka neskončila – a tančí jí to opravdu skvěle!