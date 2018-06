VIDEO: Roman Vojtek líbal svoji uťatou hlavu za 50 tisíc

"Bože, já se miluji!" prohlásil Roman Vojtek, když poprvé uviděl svoji uťatou hlavu. Herec neváhal sympatie ke své osobě projevit pro někoho možná nechutným polibkem. "Fuj, ale je to hnusný, líbat se sám se sebou," přiznal.

Umělecký maskér Petr Fadrhons prozradil, že výroba jedné hlavy trvá měsíc a stojí kolem 50 tisíc korun. Musí se udělat odlitek obličeje, který se nechá zaschnout, pak se udělají silikonové části. Hlava se pak nabarví a dotáhnou se detaily.

"Je to udělané pro divadlo, tak je to trošku nadsazené, aby to divák z hlediště viděl. Když se to dělá pro film, musí to být ještě o něco jemnější," prohlásil maskér.

Hlavní roli v muzikálu hraje Monika Absolonová a v rolích historických postav, jako jsou král Ludvík XVI., jemu nejbližší šlechta, královská guvernantka, tvůrce gilotiny a další, se představí kromě Romana Vojtka a Michala Novotného také Dušan Vitázek, Vladimír Marek, Bohuš Matuš, Pavel Soukup, Renata Drössler či Vanda Károlyi Konečná. Protagonisté se už v lednu sešli na plese v pražském divadle Hybernia (více zde).

Příběh královny, kterou rozmařilý život přivedl po 22 letech na trůně až na popraviště, napsal Jiří Hubač, libreto je dílem Pavla Vrby, hudbu složil Jiří Škorpík a režie se ujal Radek Balaš. Ten je známý mimo jiné coby porotce z televizní soutěže StarDance. Premiéra je naplánovaná na začátek dubna.