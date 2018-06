Roman Vojtek byl přepaden na pódiu

Celý den se podařilo kolegům z divadla i Romanovým blízkým tajit, co se chystá. Až když se klaněl divákům, začalo mu být podezřelé, že v předních řadách vidí několik povědomých tváří.

„A když jsem najednou uviděl přítelkyni Terezku, jak se na mě culí z první řady, začalo mi trochu docházet, co se děje,“ neskrýval Roman ohromení na neplánované oslavě po představení.

Přítelkyně Tereza Janoušová svou návštěvu divadla před Romanem také tajila, aby ho překvapila v dlouhé řadě gratulantů, kteří při děkovačce s narozeninovým dortem zazpívali Happy birthday. „Celé to ale zpunktovala kamarádka Jana, naše sousedka z Řitky. Je neuvěřitelné, že se nám to opravdu podařilo do poslední chvíle před Romanem utajit,“ radovala se Tereza.

Oslava s českými buchtami

Pro záplavu přátel, kteří přišli na představení s gratulací, Roman okamžitě duchaplně objednal sekt. „Prosím asi třicet skleniček a s jahodou, ta nesmí chybět,“ dirigoval u divadelního baru a sám se hned ujal role číšníka. Pak už se vrhl na rozbalování dárků, ze kterých ho nejvíc potěšil pekáč českých buchet, právě od organizátorky celé akce Jany. Neváhal se však o ně podělit s kolegy z divadla, protože všechny čekalo ještě jedno představení a energie se všem hodila.

Na lyžích u moře

Roman se teprve ve středu vrátil z dovolené ve Spojených arabských emirátech, kde si s přítelkyní Terezou užívali vše, co bohatství Blízkého východu běžným turistům nabízí. „Jezdili jsme na výlety, šnorchlovali a lyžovali na vodě i na sněhu – vyzkoušeli jsme totiž krytou halu v Dubaji, kde se lyžuje opravdu jako na horách,“ pochlubili se iDNES.cz na oslavě.