Roman Vojtek bude zpívat s Boney M

"Je to úžasná herdek baba, krásná, se smyslem pro humor," řekl nadšeně tiskové agentuře Korzo.

Liz Mitchellovou potkal nejprve v televizním pořadu Jsou hvězdy, které nehasnou, a posléze i při vystoupení na pražském Žofíně.

"Byli jsem osloveni, tedy já, Hynek Svrček, Kateřina Nováková, Daniela Šinkorová a Dušan Kolár, abychom zpívali všechny sbory na desce Liz Mitchellové, což je jediná členka Boney M, která doposud koncertuje. Tuším, že ona už má dokonce své sólové party nahrané. Deska má vyjít v březnu a zpíváme tam s velkým symfonickým orchestrem. Také se tam objeví jedna velká česká popová hvězda, ale zatím ještě nemohu prozradit její jméno," tvářil se tajemně sympatický brněnský zpěvák.



Ale vzápětí napověděl: "Pak bude následovat světové turné, ve kterém budeme také jezdit. Už jsou dojednaná vystoupení v evropských zemích a zemích bývalého sovětského bloku. A na tom turné by měla být Lucka Bílá s Karlem Gottem. My tam budeme zpívat, jak už bylo řečeno, sbory, a co je také zajímavé, že na té desce budou i české koledy. Takže české koledy se dostanou do světa, což je přece super."



Roman Vojtek přišel na křest desky Velké muzikálové hity s velmi neobvyklým "stojacím" účesem.

"Když jsem si ten účes poprvé nahonil, měla moje přítelkyně premiéru s Jirkou Kornem v Olšance. Raději jsem jí předem volal, ať se neděsí, že budu mít na hlavě něco, co ještě neviděla. A měl jsem pravdu. Od té doby to občas nosím. Ve Velké muzikálové show takto zpívám Ježíše, což je trochu kuriózní. Já říkám, že to je taková trnová koruna," vysvětlil Roman Vojtek.





