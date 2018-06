Vojtek o druhém dítěti: Chtěl jsem kluka, tak jsem to nahoře zařídil

„Nevím, proč bych si měl dělat dvě holčičky. Chtěl jsem holčičku a chlapečka, tak jsem si to takhle nahoře zařídil a děkuju,“ říká Vojtek. S manželkou jsou nadšení, jen se jménem mají zatím problém. „Jméno vybrané nemáme, protože ta nejhezčí česká jména jsou obsazená a nemůžeme nějak vymyslet nic originálního, co by se nám líbilo oběma,“ říká Tereza Vojtková.

Po otci se rozhodně syn jmenovat nebude. „Kdyby na mě manželka zakřičela, tak bychom nevěděli, na koho křičí,“ říká Vojtek.

Na bratříčka se těší i čtyřletá dcera Edita. „Editka je nadšená. Neví, co ji čeká, a my sami nevíme, jak bude reagovat, jestli bude žárlit. Schovává si různé hračky, které jsou víc klučičí a říká: Tak tohle je pro bráchu, tohle mu schovám, tohle mu namaluju, naučím ho lyžovat a jezdit na kole,“ popsal herec.

S manželkou jsou daleko klidnější, než před narozením dcery. „U druhého dítěte na to člověk víc kašle. Ví, že spoustu věcí nepotřebuje, není třeba je úplně řešit. Řekla bych, že u toho prvního jsme byli připraveni dřív a víc,“ říká Vojtková.

Manželé Vojtkovi se vzali po dlouholeté známosti v roce 2009. Krátce po svatbě zjistili, že čekají první dítě. V očekávání byla Tereza Vojtková už v roce 2008, ale tehdy její těhotenství skončilo potratem.