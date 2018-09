Mít peníze, velký barák a nepracovat, tak bych jenom plodil, říká Tomeš

Jak se cítíte jako rodiče dvou synů?

Roman: Já jsem nadšený, šťastný, je to pro mě úplně fenomenální věc. Byl jsem i u druhého porodu a musím říct, že tento byl pro nás oba úplně jiný. Bylo to rychlé, bez bolesti a já jsem si to natočil na video. Vždycky, když je mi smutno, tak si to pouštím před spaním a brečím u toho.

Michaela: To je pravda. Navíc Roman spí s Kristiánem, já spím s Jonášem. Teď to máme takto hezky rozdělené. Je to full time táta a obdivuji ho, že i při generálkovém období v divadle přijde domů a ještě se stará.

Vy jste se ani ne měsíc po porodu opět vrátila do divadla.

Michaela: Já musím říct, že jsem měla porod opravdu za odměnu, a to i to miminko, které jsem si přivedla na svět. Počítala jsem s tím, že to bude hodně náročné, že to bude velký mazec. Všichni mě na to připravovali, ale ono se to tak nějak neděje. Možná je to zatím klid před bouří, ale mám opravdu hodné, spící miminko, takže to jde. V divadle jsem teď maximálně na dvě hodiny. Vždycky když dostane hlad, tak ho nakojím. Ale není to tak, že bych tady zkoušela. To si počkám až na leden, zase tak nezodpovědná nejsem.

Roman: Myslím, že je to právě i tím porodem. Jonáš je vyklidněný, takový malý Buddha. V podstatě jenom spinká, když má hlad, tak jenom tak škrýmne, nakrmí se a zase spí.



Je to s druhým dítětem snazší i pro vás dva? Spoustu věcí ohledně miminek už znáte díky staršímu synovi.

Roman: Jasně! Už nejsme takoví předpodělaní. Už to všechno bereme s větším klidem a nadsázkou a je to dobře. Už jsme vyškolenější a moc si to užíváme. Mít peníze, velký barák a nepracovat, tak bych jenom plodil. (smích)

Michaela: Myslím si, že dvě zdravé děti jsou radost a do budoucna možná i trochu starost, takže stačí. Chci si užít to, co mám teď, a nevím, co přijde. Obě naše děti byly neplánované, ale jsme za ně šťastní.

Michaela Tomešová, Roman Tomes a syn Jonáš

Jaká byla největší změna, když jste si přinesli domů Jonáška?

Michaela: Změna? Mám pocit, že jsme kompletní. Že už jsme všichni. Jsem hlavně šťastná, že Kristián přijal malého úžasně. Dokonce mi pomáhá. Když přebaluji Jonáše, tak vezme plenku a jde ji vyhodit do koše. Už mu dal i pusinku, ale je mu pořád teprve rok a půl. Musím opravdu dávat pozor, aby se něco nestalo.

Vidíte nějaké rozdíly u dětí?

Michaela: Kristiánek hodně trpěl na prdíčky, hodně ublinkával, často se budil, a tak jsem očekávala, že budu mít to samé. Že budeme mít druhého akčňáčka, a ono vůbec.

Zmínila jste, že se chcete vrátit do divadla v lednu. Zvládnete to odloučení od dvou dětí?

Michaela: Já myslím, že ano. Nebojím se toho a věřím, že to bude vzájemně příjemné krátké odloučení.

Roman: Míša už to vlastně zvládla, protože 10 dní po porodu už byla v divadle Kalich a zkoušela. Ona to bere velmi sportovně. U ní je skvělé, že čím víc pracuje, tím více má energie doma. Ona tu práci vlastně potřebuje k tomu, aby to u nás doma fungovalo.

MF Rodina herečka Míša Tomešová

Neměl jste přece jen o ni strach?

Roman: To víte, že měl. Ona tady den předtím, než rodila, zkoušela poměrně náročnou choreografii. Tančila, skákala a to už jsem si říkal: Člověče, holka, to vypadá dost nebezpečně. Ona přišla z nějaké jiné galaxie. Podle mě je mimozemšťan. Den před porodem byla v divadle a týden po porodu už opět byla v divadle. Ta žena je blázen. Míšo, jsi blázen.

V muzikálu Vlasy opět hrajete spolu. Jste za tyto možnosti vděční?

Roman: Já Vlasy miluji. Je tam spousta témat, kterých se jako herci na jevišti dotýkáme. Ať je to genderová korektnost, války, nebo přistěhovalci. Je to velmi širokospektrální a já to miluji. Vždycky mě baví na jevišti dělat toho člena revolty, který se snaží diváka donutit, aby se zamyslel nad svým vlastním životem a něco třeba zlepšit. Pro mě je muzikál Vlasy naprosto výpovědní a v podstatě mi mluví z duše. Já to miluji a miluji, že v tom můžu hrát s mojí Míšou.

Michaela: Já musím říct, že tento muzikál je hodně povedený. Věřím, že lidi tu generační výpověď zrovna od nás pochopí a že si uvědomí, že Vlasy nemusí být jen retro muzikál. Jsme skvělá parta a skvěle se mi spolupracuje s kolegy na jevišti a s Romanem nejvíc. (smích)