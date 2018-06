Šmucler: Operoval jsem si zub i nohu, proč otravovat kolegy?

Nečekaně jste se objevil na kosmetickém veletrhu v Holešovicích. Jaký máte vztah jako lékař ke kráse, kosmetice či kosmetičkám?

Jsem předseda společnosti estetické medicíny. Mám dobré, ale i velmi negativní zkušenosti. Bohužel odbornost některých lidí v tomto oboru bývá na základě tříměsíčního rekvalifikačního kurzu. Funguje to spíše na základě peněz, jde o velký byznys a ne kvalitu. Rád bych tu kvalitu chtěl více protlačit.

Jste velmi kosmopolitní. Přednášíte v New Yorku, žijete v Praze. Jaký rozdíl vidíte v kvalitě estetiky a zdravého životního stylu v Americe a v Čechách?

Spojené státy jsou extrémně rozdělené. V Americe žije jedna sorta lidí, kteří mají zdravý životní styl a estetiku na vysoké úrovni. To je typické pro New York. Například moji studenti mě uvítali tím, že se zeptali, za kolik běhám maraton. To mě neuvěřitelně překvapilo. Každý den sportují a jejich disciplinovanost a vztah ke zdraví je neuvěřitelná, to k nám zdaleka ještě nedolehlo. U nás lidi vidí právě tu druhou Ameriku - fast foody, silné lidi trpící cukrovkou druhého typu. V Čechách je naštěstí velká touha sportovat, ale bohužel skupina tlustých lidí se blíží k Americe, a to právě díky velké oblibě fast foodů, které se u nás stále rozšiřují.

Co pro vás medicína vlastně znamená?

Vše. Nedovedu si už představit dělat něco jiného. Je na ní krásná ta zajímavost, složitost, adrenalin a pomoc druhým. Lidé vás mají rádi, váží si vás. Je to však o velké pracovitosti a úsilí, než to někam dotáhnete.

Bojíte se nějakého lékaře?

Je pro mě naprosto přirozené bát se zubaře. S kolegy vždy říkáme: „Kdo se nebojí zubaře, musí navštívit psychiatra.“ Je to přeci normální, jelikož jde o nepříjemnou věc a vy s tím musíte bojovat. Já osobně jsem lepší doktor než pacient.

Takže kolegové z vás nemají radost...

Dělal jsem si mnoho zákroků sám na sobě, jsem tím známý. Mnoho věcí jsem vyzkoušel, tedy kromě laserové depilace. U tohoto nevidím důvod, proč bych to jako chlap dělal. Jinak různými lasery jsem do sebe vystřelil, abych věděl, jak to funguje či co se děje. Taky jsem si vytrhl či vrtal zub, když jsem si ho urazil. Několik let mi to vydrželo. Ne že bych jiným doktorům nedůvěřoval, ale nechtěl jsem prostě jen obtěžovat. Operoval jsem si i kus nohy, proč ne? Je to u doktorů celkem běžné.

Jste často v pracovním koloběhu. Umíte vůbec relaxovat?

Když nepracuji, relaxuji sportem, konkrétně jsou to běžky. Každý rok běhám jizerskou padesátku. Jinak velmi rád běhám. Snažím se každý den uběhnout kolem osmi až deseti kilometrů. Zrušil jsem auto a všude chodím nebo běhám. Nejsem klasický dovolenkář, čas mi to ani nedovolí. Ostatně nedovedu si představit, že bych jel na týden k moři a nic tam nedělal, to bych se asi zbláznil.