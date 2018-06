České celebrity mají nejraději plastiky zdarma, říká Roman Šmucler

„Samozřejmě vím o hodně celebritách, které mají plastiku, ale tají to. Jsem však vázán lékařským tajemstvím. To bych si před sebou úplně odplivl, kdybych jen naznačil. Je to proti vší etice,“ řekl Šmucler.

Spousta známých tváří se podle lékaře za zákroky stydí. Často za ním chodí s reklamacemi po zákroku na jiných klinikách.

„Souvisí to s tím, že u nás jsou celebrity obecně strašně chudé. Většina těch lidí, kteří jsou ochotni nechat si udělat do médií před a po operaci. Když si vezmete takzvanou celebritu, tak ona se svlékne do naha, fotí ji nahou, pak po operaci, s obvazy. A to celé dělá, aby tu operaci dostala zdarma. To mi přijde úplně pod důstojnost všeho. Když se něco takového dělá třeba v Německu, tak těm doktorům seberou papíry a já to hrozně nemám rád,“ prozradil v pořadu Telebrity webu Expres.cz.

Někteří lidé se Šmuclera pak často ptají, kde se vlastně dělají všechny ty zákroky zadarmo. „Zadarmo je to obvykle tam, kde to moc nefunguje. Já vždycky říkám, že když vidíte na stránkách hrozně moc celebrit, buďte opatrní, protože ti lidi nejsou reální lidé, kteří za to zaplatili. To jsou lidi, kteří to dostali zadarmo a oni jim řekli: Nebudeme po tobě chtít 100 tisíc, když budeš říkat, že to je bomba,“ odpovídá Šmucler.

Česká Miss 2016 Andrea Bezděková před plastikou nosu (vlevo) a po zákroku (vpravo)

Podle něj se u estetických procedur nyní uplatňují hlavně dva směry. Takzvaná švýcarská škola, která se snaží člověka vylepšit, aniž by si toho okolí všimlo. Snaží se, aby to bylo přirozené. Pak je asijská škola, kde jsou změny úplně obrovské. Asiati prý milují naprostou změnu osobnosti. Podle Šmuclera české známé tváře a Češi obecně dávají přednost prvnímu přístupu.

„U českých celebrit je trendy, aby to bylo hlavně zadarmo. Ale u člověka, který si za to platí a chce nějak vypadat, obecně platí, že má rád evropský, švýcarský standard. Chce vypadat trošku líp ke svému věku a nechce budit nežádoucí pozornost. Skutečné celebrity, které jsou schopny ten výkon zaplatit, tak to většinou tají, protože proč by se někde vystavovaly a ukazovaly to?“ dodal.