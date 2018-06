Manželé Šmuclerovi se rozvádějí. Má jiného, říká zdrcený Šmucler

"Manželka má vážnou známost. Teď nám ho asi nějak představí," řekl trpce třiačtyřicetiletý Roman Šmucler.

Jeho o šest let starší žena si k oznámení o rozvodu vybrala rozhovor v Hospodářských novinách, ačkoli je ředitelkou vydavatelství Ringier Axel Springer, které vydává bulvární deníky Blesk a Aha!.

V rozhovoru prohlásila, že se vztah rozpadl kvůli pracovnímu vytížení obou manželů. "Přehodnocuji svůj život. Myslím, že je nezbytné se čas od času, nejen v práci, ale i v soukromí, zastavit, uvědomit si, co doopravdy chcete, co v denním kolotoči můžete nechtěně přehlížet. A i když je to kruté, nemilosrdně zjistit, jak se věci ve skutečnosti mají. Zda se vyvíjejí tak, jak chcete. A pokud se nevyvíjejí, jak chcete, zda jste schopni je změnit. A pokud nejste schopni je změnit, rozhodnout se, jak dál. A já volím rozchod," řekla Šmuclerová.

Roman Šmucler Libuše Šmuclerová

Její manžel však není s rozvodem smířený. "Nechci se rozvádět, ale nedokážu to manželství zachránit. Já měl pocit, že jsem žil ve skvělém manželství, se skvělým zázemím pro dítě, a teď se dozvídám, že pro ni to byl jen byznys. Ona teď dostala nějakou cenu za nejlepší ženu v byznysu. Tak asi to teď tak chodí, že takové ženy mají být a jsou hodny ocenění," řekl s ironií a smutkem v hlase zubní lékař, který v těchto dnech přednáší na univerzitě v New Yorku.

"Já ten rozhovor nečetl, jsem v Americe. Oznámila to schválně, když nejsem doma. Pro mě je to lidská tragédie. Mám teď odejít z domova. Ona by byla nejraději, kdybych odešel z České republiky, ale to neudělám," vyvrací Šmucler tvrzení své ženy, že se chtěl stěhovat do Německa.

Jako majitel kliniky estetické medicíny Asklepion tam chtěl podle Šmuclerové přenést své podnikání, ačkoli ona do Německa jít nechtěla.

Manželé Šmuclerovi a jejich dcera Justýna Anna

"Podnikám i v Německu, učím v Americe, část firmy se rozroste do Švýcarska, ale to, že působím v cizině, neznamená, že nebudu žít v Česku," dodal Šmucler s tím, že nejdůležitější je pro něho jejich jedenáctiletá dcera Justina Anna.

"Ona teď trpí a to já nedopustím. Nejvíc ze všeho na světě mi záleží na ní."