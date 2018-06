Bony a klid po letech: Roman Skamene si nechal do Prahy přivézt sníh

"Fantasticky se bavím, oblékl jsem si retro bundu, dokonce mám bony a retro lyžáky, jen je škoda, že si do Tuzexu už neskočím," vtipkoval herec.

Přestože měl Roman Skamene k zimním sportům kdysi blízko, teď už by to prý rozhodně nedal.

"Mám rád hory, kdysi jsem byl vášnivým lyžařem, brázdil jsem sjezdovky i několikrát za sezonu. Je pravda, že už jsem tak trochu ztratil fyzičku," prozradil Skamene.

Herec se do své role veksláka po letech převtělil kvůli novinkám zimní sezony v Nízkých a Vysokých Tatrách. Jednou z nich je luxusní kabinka, která pomůže k propojení severní a jižní strany slovenského Chopku. V ní si zadováděly Skameneho pomocnice, herečky a zpěvačky Olga Lounová a Marta Jandová.

"Je to paráda, první sníh v Praze. Ty dobové lyžáky jsou opravdu vtipné, to je tedy hodně retro," prohlásila Lounová. "Jsem z Liberce, takže celé dětství jsem strávila na Ještědu. Musím uznat, že upřednostňuji české a slovenské kopce, moc do Alp lyžovat nejezdím."