Roman Skamene: Pití už mám pod kontrolou!

"Jsou období, kdy se napiju víc, jsou období, kdy nepiju vůbec. Jako snad každý," prohlásil Skamene na jednom z večírků, které rád navštěvuje.

O rozruch se postaral také například v pražském Mánesu, když po popojíždění s vozíkem segway zůstal ležet na zemi. O nějaké léčbě ale momentálně vůbec neuvažuje. Vše má prý pod kontrolou a o svém incidentu v divadle Luďka Soboty říká: "Prostě jsme se pohádali. Stejně jsem tam hrál jen jednou za tři měsíce a už mě to vůbec nebavilo."

Roman Skamene si rovněž posteskl, že herectvím se člověk uživit nemůže. "Pokud nehraje v televizních seriálech, tak se herectvím nedají vydělat peníze. Já si v poslední době peníze pořád půjčuji a vracím. Teď momentálně jsem zase při penězích, ale nikdo neví, jak dlouho to potrvá," řekl.

V současné době chystá zcela nový projekt. "Co to bude, neřeknu, ale jisté je, že ho rozjedu do tří měsíců," svěřil se Skamene, který před lety zkrachoval jako majitel restaurace. Jen upřesnil, že půjde samozřejmě o oblast kumštu, protože podnikání v jiných oborech prý definitivně pověsil na hřebík.