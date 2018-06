Roman Skamene: Kvůli dluhům mě chtěli vyhodit z okna

Na slávu i život na dně je zvyklý. Má za sebou roky, kdy se snažil vypořádat s dluhy, kdy propadl pití. Dokonce byl na tom tak, že jej lichváři, kterým dlužil a neměl na splátky, drželi za nohy z okna.

Pomohl mu tehdejší boss pražského podsvětí Ivan Jonák. Zoufalý Skamene se mu svěřil se svými problémy. Znali se, tehdy se totiž znal s řadou veksláků. Protože hrál jednoho z nich, milovali ho, zvali na skleničky, byl jejich maskotem.

Čtěte ve čtvrtek Velký rozhovor o divokých devadesátých letech a potížích Romana Skamene najdete ve čtvrtečním Magazínu DNES.

"Já byl tak vyřízený, že jsem Jonákovi volal, že si mají přijít do restaurace pro prachy a že nevím, co dělat. Nebyla to závratná částka, ale já ji prostě neměl. Oni už tehdy po mě šli tvrdě, vyhrožovali," řekl Skamene.

Jonák přijel s partičkou svých chlapů. Rozestavil je v restauraci, poschovávali se různě za rohy. Pak si muži přišli pro peníze.

"Nafintění, voňaví, přivezl je bavorák. Tehdy začaly mobilní telefony, tak si furt s někým volali. Najednou někdo zařval 'akce'. Ze všech koutů vyletěli kluci a začalo takové to: 'Lehni! Na zem! Ke zdi!' Americký film. Ti kluci lichváři měli pistole. Prostě pitomečci. Měli pocit, že kdo má mobil, pistoli a prachy, je neporazitelný," vzpomíná Skamene.

Jonák jim pak dal u stolu podepsat, že od něj převzali peníze, které jim půjčil. Řekl, že je víckrát nechce vidět.

"Jeden z nich při odchodu řekl: Pane Skamene, my se vám moc omlouváme, asi jsme to přehnali. Od té doby jsem je neviděl. Takže tak mi Ivan pomohl," dodal herec.

Focení Romana Skamene pro Magazín DNES