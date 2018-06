Roman Šebrle vyzkoušel dlouhé vlasy a hippie styl. Opakovat to nechce

„Cítím se v tom srandovně, ale co bych neudělal pro kamaráda DJ Uwu, který mě pozval na svou narozeninovou párty do klubu One club. Líbí se mi tady. Dress code byl právě styl hippies, takže jsem to nemohl nedodržet,“ vysvětlil olympijský vítěz v desetiboji, který dorazil v paruce a s lennonkami na očích.

Dlouhé vlasy nikdy neměl, tak si je konečně mohl vyzkoušet. „Vždycky jsem mě krátký střih. Myslím, že mi to sedí a navíc jako sportovec bych se v tom špatně cítil. I mé ženě se líbím jako krátkovlasý. Sama dlouhé vlasy nikdy neměla, až v posledních letech si nechala narůst delší střih,“ popsal Šebrle. V dlouhých vlasech už ho prý nikdy znovu neuvidíme.

V 60. letech, kdy byl hippie styl v rozkvětu, se holdovalo nejen módním kreacím, květinovým vzorům a dlouhé kštici, ale i drogám. „V tomhle ohledu nemám zkušenosti vůbec s ničím. Nikdy jsem k drogám či alkoholu netíhl. Byl jsem už od mala sportovec a čas na rebelie jsem neměl a nikdy mi to nevadilo,“ prozradil moderátor, který se sportu věnuje stále, a to především golfu.

Zato pár dalších přátel oslavence, kteří zavítali do One clubu, si minimálně v minulosti pár drogových eskapád zažilo. Například zpěvák Sámer Issa, který na oslavě rozléval šampaňské občas místo do sklenic na lidi. Andrea Pomeje se mu za polité tričko pomstila tím, že na něj obrátila celou svou sklenici.