Roman Šebrle o moderování: Jsem před stupni vítězů

„Myslím, že jsem soudný člověk, takže jsem věděl, že to není úplně ideální. Když jsem tu nabídku vzal, tak jsem si řekl, že kritiku skousnu a budu na ni připravený a ukážu sobě i všem, že na to mám a že se budu lepšit a jednou to bude výborné,“ řekl Šebrle v pořadu Limuzína.

Zatím se na pomyslnou špičku ještě neprobojoval. „Teď jsem před stupni vítězů. S paní Jurinovou na tom pracujeme a s ní je fantastická práce. Vidím, že se zlepšuji,“ zhodnotil.

„Nemám tu průpravu z rádia. Rok, dva, tři se vymluvit, získat intonaci, vědět, co jak funguje, jaká slova mi jdou a nejdou. Zjistil jsem, že Ř a R mi jde výborně a dobře se mi to čte, ale S a Š mi nejde,“ prozradil.

Negativní reakce v jeho začátcích ho nepřekvapily a byl na ně připraven. „Byl jsem známý. Všichni byli zvědaví a sledovali mě víc než kohokoli jiného, takže když jsem udělal chybu, tak ji slyšeli dvakrát víc. A neměl jsem tu průpravu a praxi, takže to nemohlo být úplně dobré. Chce to čas,“ řekl moderátor v Limuzíně, kterou televize Óčko odvysílá ve čtvrtek ve 21:45.

Moderátor Limuzíny Míra Hejda připravil na závěr rozhovoru menší „podpásovku“. Svého hosta vyvezl na golfové hřiště, postavil ho na asfalt, dal mu do ruky pingpongové míčky a zkoušel, jestli se trefí do uměle postavené jamky.