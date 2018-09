Olympionici Šebrle a Svoboda hrají ve filmu s oscarovým hercem Cainem

Po osmi letech příprav se začal film Jan Žižka natáčet v lomu nedaleko Prahy. Natáčecímu placu kraloval oscarový herec Michael Cain, který ve filmu dostal roli Lorda Boreše.

V dobových kostýmech tu však zazářili i slavní neherci. V družině Jana Žižky, kterého hraje americký herec Ben Foster, uvidíte i české olympioniky. Sportovní průprava se jim při natáčení hodila.

„Mým úkolem je bojovat, rvát se za Žižku. Musel jsem se naučit určitou choreografii, ale když je člověk pohybově zdatný, není to až takový problém. Trénovali jsme v tělocvičně, ale taky přímo tady na place, protože v přírodě je to všechno trochu jinak,“ vysvětlil náš nejúspěšnější desetibojař Roman Šebrle, který představuje Javiera. „Jan Žižka mě dokonce v boji s protivníky skoro zachrání, ale zatím nebudu prozrazovat víc,“ dodal.

Moderní pětibojař David Svoboda si zahrál žoldáka. „Je to v podstatě nájemný vrah, takže záporák, což mi přijde zajímavé. Měl jsem původně jet i na koni, ale protože jde o specifickou jízdu, vyžadovalo by to výcvik, na který jsem neměl čas, takže nakonec jen zabíjím kopím,“ řekl s úsměvem sportovec, který měl z natáčení velkou trému.

David Svoboda ve filmu Jan Žižka

„Měl jsem trochu obavy, že když se jako amatér přimotám do velké skupiny profíků, mohl bych je nějakým způsobem brzdit nebo zklamat a bál jsem se, že by se záběry kvůli mně musely opakovat víckrát, ale naštěstí všechno bylo bez problémů a já jsem mezi ostatní zapadl,“ dodal.

Natáčení bude nějaký čas putovat po českých hradech a dalších zajímavých lokacích, které chce Petr Jákl touto cestou představit světu.

Film Jan Žižka bude stát půl miliardy korun a Petr Jákl udělal všechno proto, aby do něj dostal hvězdy světového formátu. „Sehnat je bylo složité, těžké, opravdu neskutečné,“ prozradil.

Ben Foster, Petr Jákl a Til Schweiger při prezentaci filmu Jan Žižka

V roli Jana Žižky se představí Ben Foster, který má divadelní průpravu a zahrál si ve filmech Nepřátelé, Inferno, Do posledního dechu nebo X-Men: Poslední vzdor.

V roli Žižkova bratra Jaroslava se představí britský herec William Moseley, známý z filmů Letopisy Narnie. Roli Kateřiny dostala australská herečka a zpěvačka Sophie Lowe, která si zahrála třeba ve filmu Vlna. Rožmberka ztvární německý herec Til Schweiger, známý z filmů Hanebný pancharti či Král Artuš. Největší hvězdou filmu je pak Michael Caine, držitel dvou Oscarů za filmy Hana a její sestry a Pravidla moštárny.